В Україні Славоміра Новака підозрюють у перешкоджанні виконанню судових рішень.

Українські правоохоронці направили польським колегам письмове повідомлення про підозру колишньому виконувачу обов'язків голови Держагентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміру Новаку.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

"Прокурорами Офісу генпрокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, у порядку міжнародного співробітництва, до компетентного органу Республіки Польща направлено письмове повідомлення про підозру для вручення колишньому виконувачу обов’язків голови Держагентства автомобільних доріг України", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що колишньому в.о. голови Укравтодору інкримінують умисне невиконання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України).

За даними слідства, в.о. голови агентства упродовж 2017-2019 років "умисно не виконував рішення місцевого суду та Верховного Суду України про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній з областей України, активно перешкоджаючи їх виконанню".

"Внаслідок таких дій державним виконавцем на Державне агентство автомобільних доріг України накладено штрафи, а також попереджено колишнього посадовця про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожRzeczpospolita: Україна і Польща думають, хто буде судити екс-голову "Укравтодору"

На початку вересня 2019 року держвиконавець завершив виконавче провадження у зв’язку з направленням повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Натомість, додають в Офісі генпрокурора, наприкінці вересня того ж року посадовець за власним бажанням припинив свої повноваження в.о. голови Укравтодору та повернувся до Польщі, де він затриманий за вчинення ряду тяжких корупційних кримінальних правопорушень.

У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Справа екс-голови "Укравтодору": що відомо

У вересні 2019 року Кабінет міністрів звільнив Новака з посади голови "Укравтодору". Він очолював компанію протягом трьох років.

За даними слідства, використовуючи службове становище в Україні, екс-посадовець висловлював прохання про отримання неправомірної вигоди, проте сам факт її отримання відбувався на території Польщі. Наразі у справі повідомлено про підозру 6 особам.

Для приховування злочинів екс-очільник "Укравтодору" створював у Польщі підконтрольні компанії, статутний капітал яких поповнювали учасники тендерних процедур "Укравтодору", або учасники тендерів могли викупити підконтрольні компанії за суми, які в сотні разів перевищували розмір їх статутного капіталу.

20 липня 2020 року польські правоохоронці заявили про затримання в Польщі Новака, а також колишнього командира спецпідрозділу JW GROM Даріуша С. і підприємця з Гданська Яцека П. Новаку про підозру в отриманні хабара.

У вересні у Польщі затримали ще трьох осіб, серед них директор польського паливно-енергетичного концерну Даріуш К. та колишній член правління енергетичних компаній Войцєх Т.

Славомір Новак перебуває під вартою.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН