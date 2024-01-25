Омбудсмен проти того, щоб до лав українських воїнів брали чоловіків з інвалідністю третього ступеня.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, які правки можуть внести в законопроекту про мобілізацію.

Омбудсмен в ефірі телемарафону сказав, що виступив проти надання додаткових повноважень ТЦК. "Я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи, вони не мають права обмежувати права громадян України. Це пряме порушення Конституції", - заявив він.

Лубінець додав, що в Україні є інші органи, які мають відповідні інструменти для людей, які ухилються від проходження військової служби. Крім того, омбудсмен виступив проти мобілізації чоловіків, які мають інвалідність третього ступеня. За його інформацією, цей пункт можуть прибрати з нового законопроєкту.

Відео дня

Мобілізація 2024 - Україна в очікуванні змін у мобілізаційному процесі

Наприкінці 2023 року Кабінет міністрів подав у Раду законопроект про мобілізацію, який передбачав посилення мобілізаційних заходів. В урядовому законопроекті знайшли багато недопрацювань, і зрештою Кабмін відкликав документ з Ради.

Наразі у ВР очікують, що новий законопроект щодо мобілізації буде збалансований та більш сфокусований на мотиваційній частині для тих, хто має бути мобілізований.

Вас також можуть зацікавити новини: