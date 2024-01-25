Нового варіанту закону в стінах ВРУ ще не має.

У Верховній Раді України очікують, що новий законопроєкт щодо мобілізації буде збалансований та більш сфокусований на мотиваційній частині для тих, хто має бути мобілізований.

Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

"Зараз ми чекаємо новий текст законопроєкту від Міністерства оборони, Кабінету міністрів, які є ініціаторами цього проекту закону. І я сподіваються, що всі наші пропозиції, які ми озвучили під час роботи з першою версією законопроєкту, який, чесно кажучи, був "сирим", були враховані і ми побачимо новий законопроект вже збалансований, більшою мірою сфоркусований на мотиваційній частині для тих, хто має бути мобілізований", — сказав нардеп.

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За словами парламентаря, було запропоновано, зокрема, що має залишатися бронь для громадяни з третьою групою інвалідності, тобто вони не підлягатимуть мобілізації; що не має бути розсилки повісток електронною поштою і т.д.

"Перш за все, не мають бути порушені конституційні права людини, які в попередньому варіанті закону, на жаль, порушувалися. Я кажу, що він буде збалансований, бо з одного боку там залишаються все одно примусові заходи, тому що мобілізація — це не про бажання, це наш обов‘язок — захищати країну, але разом з тим там має бути якомога більше стимулів, рекрутного, інших підходів до людей, щоб точно не хапали їх на вулиці ЦКашники. Щоб була максимально цифровізована взаємодія між людиною та тим же Центром, зокрема, пропонується зробити електронний кабінет військовослужбовця", — сказав Чернєв.

Як пояснив нардеп, цей електронний кабінет має бути виключно для концентрації даних про військовозобов’язаного. Про надсилання повісток у цей кабінет не йдеться.

"Після прийняття закону, передбачається, що кожен військовозобов’язаний має актуалізувати свої дані – прописка, місце роботи, тобто основні дані. Для того, щоб не ходити кожного разу до військомату пропонується зробити електронний кабінет військовозобов’язаного, кабінет буде верифікований", - пояснив Чернєв.

Також він повідомив, що Комітет отримав безліч запитів на те, щоб зменшити норма про демобілізацію, яка попереднім законопроектом визначену у 36 місяців.

"Зі свого боку ми не можемо її зменшити без розуміння, скільки людей залишиться у військах. Ми запропонували Генштабу подивитись на те, щоб була якась різниця між тими, хто 36 місяців воює чи в лавах ЗСУ в тилу, і тих хто на передньому краї. І можливо для них якраз зменшити цю кількість місяців до демобілізації. Але це на розгляд Генштабу, бо вони розуміють повну картину", - зазначив Чернєв.

За словами нардепа, нового законопроєкту в стінах ВРУ ще не має.

Попередній законопроект про мобілізацію - голоні новини

Наприкінці 2023 року Кабінет міністрів подав у Раду законопроект про мобілізацію, який передбачав посилення мобілізаційних заходів. В урядовому законопроекті знайшли багато недопрацювань і зрештою Кабмін відкликав документ з Ради.

Український омбудсмен Дмитро Лубинець розповів, які пункти в урядовому законопроекті про мобілізацію порушують права людини. За його словами, порушенням Конституції є додавання ТЦК додаткових повноважень, а також можливість мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи.

У Міноборони повідомили, що вже підготували нову редакцію проекту закону про мобілізацію.

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