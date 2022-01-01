Президент України нагадав про перемоги та назвав головні цілі на наступний рік.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2022 роком. Голова держави нагадав про окупований РФ Крим, війну на Донбасі, закон про олігархів, а також про перемоги.

Про це президент України розповів у новорічному зверненні до українців.

Зеленський нагадав про золоту медаль Жана Беленюка на Олімпіаді в Токіо, перемогу Олександра Усика в бою з Джошуа, а також про вихід збірної України до чвертьфіналу Євро.

Президент розповів про перший саміт Кримської платформи, який пройшов у Києві.

Читайте такожЗеленський та Байден проведуть телефонну розмову: названо дату"Як голосно цього року прозвучало" Крим - це Україна!". Голосом не тільки України, а ще 46 учасниць Кримської платформи. Ми можемо сказати: ми повернули Крим у світовий порядок денний, щоб колись могли сказати: ми повернули Крим в Україну", - заявив Зеленський.

При цьому він заявив, що українці не бояться скупчення військ РФ на кордоні, тому їх захищає потужна армія.

"Нас лякали всередині країни. І лякали ззовні. Але будь-яка армія по той бік кордону нас не лякає, тому що значна армія по наш бік кордону нас захищає", - підкреслив глава держави.

Водночас він вказав, що "сусіди" повинні ходити до українців в гості "з холодцем, а не зі зброєю і без стуку". Також Зеленський хоче, щоб українці приїжджали частіше з нині окупованих РФ Криму і Донбасу.

"Але не в гості, а до себе, поверталися додому, адже всі ми - одна сім'я. І Донбас, і Крим. І як тільки ми приберемо лінію розмежування в голові, вона зникне і на карті", - зазначив президент.

Крім того, він пообіцяв забезпечити ветеранів і військових житлом, а вчителям підвищити заробітну плату. Глава держави згадав про закон про олігархів і ринок землі і будівництво мостів і доріг.

Як раніше повідомляв УНІАН, в останні хвилини 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням.

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