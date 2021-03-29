Вища рада правосуддя / vru.gov.ua
Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) розгляне законопроект про обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя.
Про це йдеться у повідомленні Венеціанської комісії у мікроблозі Twitter.
"Від голови Верховної Ради надійшов запит про надання термінового висновку щодо проекту змін щодо процедури обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП", - йдеться у повідомленні.
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Обрання членів ВРП: що було до цього
- 15 лютого у Верховній Раді зареєстрували три президентські законопроекти щодо деяких питань діяльності Верховного суду та Вищої ради правосуддя, і зокрема проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП (№5068).
- 25 січня посли країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) в Україні заявили, що наприкінці минулого року українські партнери попросили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду у жовтні.
- У відповідь посли G7 надали українській владі поради для реформування КСУ та проведення судової реформи в цілому, а також рекомендації стосовно реалізації антикорупційної реформи.
- У рекомендаціях, серед іншого, йшлося про важливість терміново провести реформування Вищої ради правосуддя як необхідну передумову для ефективної судової реформи; створити незалежну комісію з питань етики, яка має повноваження перевіряти чинних членів ВРП та подавати за необхідності подання про звільнення членів ВРП до органів, що приймають остаточне рішення; запровадити новий прозорий процес відбору членів ВРП, який забезпечить високі стандарти щодо вимог до професійної етики та доброчесності, з ефективним змістовним залученням міжнародних представників до цього процесу.
- Комісія з питань етики складе для ВРП список кваліфікованих кандидатів з високим рівнем доброчесності, з якого органи, відповідальні за відбір та призначення на посади, будуть зобов’язані обирати.
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