З таким проханням до ВК звернувся голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) розгляне законопроект про обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться у повідомленні Венеціанської комісії у мікроблозі Twitter.

"Від голови Верховної Ради надійшов запит про надання термінового висновку щодо проекту змін щодо процедури обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП", - йдеться у повідомленні.

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Обрання членів ВРП: що було до цього

15 лютого у Верховній Раді зареєстрували три президентські законопроекти щодо деяких питань діяльності Верховного суду та Вищої ради правосуддя, і зокрема проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП (№5068).

25 січня посли країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) в Україні заявили, що наприкінці минулого року українські партнери попросили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду у жовтні.

У відповідь посли G7 надали українській владі поради для реформування КСУ та проведення судової реформи в цілому, а також рекомендації стосовно реалізації антикорупційної реформи.

У рекомендаціях, серед іншого, йшлося про важливість терміново провести реформування Вищої ради правосуддя як необхідну передумову для ефективної судової реформи; створити незалежну комісію з питань етики, яка має повноваження перевіряти чинних членів ВРП та подавати за необхідності подання про звільнення членів ВРП до органів, що приймають остаточне рішення; запровадити новий прозорий процес відбору членів ВРП, який забезпечить високі стандарти щодо вимог до професійної етики та доброчесності, з ефективним змістовним залученням міжнародних представників до цього процесу.

Комісія з питань етики складе для ВРП список кваліфікованих кандидатів з високим рівнем доброчесності, з якого органи, відповідальні за відбір та призначення на посади, будуть зобов’язані обирати.

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Автор: Віталій Саєнко