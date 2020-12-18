Генпрокурор розповіла про міжнародно-правове співробітництво та рішення Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Цьогоріч Офіс генпрокурора активізував роботу у галузі міжнародного співробітництва з питань екстрадиції з компетентними органами США, Грузії та інших держав.

Про це повідомили у прес-службі українського генпрокурора Ірини Венедіктової.

Зокрема, видано двох членів керівної ланки терористичної організації «Ісламська держава», одного з керівників руху «Талібан», а також 2 осіб, обвинувачених у шахрайстві та легалізації коштів на суму близько 145 млн доларів США.

"Загалом протягом 2020 року Офіс Генпрокурора прийняв 72 рішення за запитами про видачу іноземних держав, вже передано 37 правопорушників", - зазначила Венедіктова.

Поряд з цим, продовжила вона, до іноземних держав направлено 82 клопотання українських органів досудового розслідування про видачу. Незважаючи на проблеми міжнародного сполучення, викликані пандемією, організовано прийом в Україну 21 правопорушника.

При цьому, наголошується, Офіс генпрокурора ретельно вивчає всі екстрадиційні документи та приймає рішення про можливість їх спрямування чи виконання, або відмовляє у такому рішенні.

Також через Офіс генпрокурора проходять усі запити компетентних органів іноземних держав до українських правоохоронців та їхні міжнародні доручення до закордонних колег. Це клопотання щодо проведення процесуальних дій, допитів осіб, вилучення документів тощо.

"Упродовж 2020 року опрацьовано понад 2200 таких запитів про правову допомогу від 47 країн та понад 100 запитів про перейняття кримінальних проваджень. Найбільша кількість таких документів надійшли від Білорусі, Латвії, Литви, Польщі, Угорщини, Чехії та Австрії", - розповіла Венедіктова.

Також, додала вона, розглянуто ще 500 запитів про правову допомогу та 10 запитів про перейняття кримінальних проваджень, які українські правоохоронні органи надсилали до 58 країн світу, найбільше — до Латвії, Литви, Польщі, США та Чехії.

Читайте такожГенпрокурор Венедіктова взяла під контроль справу про можливі злочини у ФФУЗа словами генпрокурора, у 2020 році у зв'язку із невідповідністю вимогам міжнародних договорів та українського законодавства відмовлено у задоволенні 110 іноземних доручень, а через недотримання кримінального процесуального законодавства при підготовці міжнародних клопотань українським правоохоронцям повернуто на доопрацювання майже кожне п'яте таке доручення.

Крім того, Офіс генпрокурора, продовжила Венедіктова, опрацьовує клопотання українських органів досудового розслідування щодо міжнародного розшуку правопорушників з використанням каналів Інтерполу. Цьогоріч вивчено 232 таких клопотання та підтверджено наміри запитувати видачу 162 правопорушників.

Зазначається також, що Офіс генпрокурора відповідає за взаємодію з Європейською організацією з питань юстиції. Упродовж поточного року ним організовано та проведено 13 координаційних нарад Євроюсту за участі представників українських правоохоронних органів для обміну інформацією у розслідуваннях, які паралельно здійснюються у декількох державах.

"У 2020 році мною підписано 8 угод про створення або продовження діяльності міжнародних спільних слідчих груп", - заявила Венедіктова.

Також вона згадала справу про збитий малайзійський Boeing над окупованою частиною України: "Це прецедентна для України справа та ефективний досвід міжнародної співпраці".

Ще один злочин світового масштабу, потерпілими від якого є громадяни 6 країн, - збиття ракетами у небі над Тегераном українського Boeing, де загинуло 176 осіб.

"Так, з метою встановлення об’єктивних обставин авіакатастрофи літака, Офісом генпрокурора направлено до країн Європи, Азії та Північної Америки 17 запитів про міжнародно-правову допомогу та забезпечено відповідний супровід у них", - наголосила генпрокурор.

Крім того, продовжила очільниця Офісу генпрокурора, вони використовують механізми міжнародної співпраці у кримінальних провадженнях для захисту інтересів України від порушень її суверенних прав на незалежність території та кордонів.

"Цьогоріч за ініціативи прокурорів судами накладено арешт на 104 літаки, які всупереч нормам міжнародного права та українських законів російськими експлуатантами використовуються для здійснення польотів до українського Криму. Крім того, арештовано 50 морських суден, які незаконно заходили у закриті морські порти Криму під прапорами іноземних держав", - заявила Венедіктова.

Наступним кроком, за її словами, буде звернення до міжнародних партнерів для вжиття заходів до порушників з урахуванням норм міжнародного права.

Також розповіла вона й про справи щодо збройної агресії з боку РФ. Так, прокурори спільно з міжнародними неурядовими організаціями, починаючи з 2016 року, скерували до Міжнародного кримінального суду загалом 15 інформаційних повідомлень про найтяжчі злочини, які вчиняються проти українського народу.

"Стосовно подій на Сході України передана інформація про здобуті докази здійснення контролю Російською Федерацією над незаконними збройними формуваннями, що діють у тому регіоні. Докази вбивств, позасудових страт, тортур, приниження гідності в умовах збройного конфлікту, незаконних затримань та інших найбільш тяжких злочинів проти життя та здоров’я осіб", - наголосила Венедіктова.

У Криму це злочини щодо насильницьких переміщень громадян України з території півострова, депортації, незаконного знищення та привласнення майна, використання цивільного населення як «живого щита», мілітаризації дітей та інші.

Крім того, Офіс генпрокурора налагодив пряму комунікацію з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, якому передано велику кількість матеріалів за вказаними злочинами.

Загалом кількість злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом по Україні, перевищує 20 тисяч та розслідується у понад 5 тисячах кримінальних проваджень.

"Ми вже маємо сотні засуджених українськими судами осіб, які вчинили злочини, пов’язані зі збройною агресією, маємо притягнутих до кримінальної відповідальності громадян РФ, окремих з них в заочному порядку", - наголосила Венедіктова.

Також вона розповіла, що 11 грудня Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду прийняв історичне рішення.

"Прокурор МКС Фату Бенсуда заявила про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних з міжнародним збройним конфліктом на Донбасі та в Криму, і буде рекомендувати відкрити повноцінне розслідування по ситуації в Україні", - заявила генпрокурор.

"Перший крок до міжнародного процесу зроблений. Йдемо далі та працюємо задля наступних рішень Міжнародного кримінального суду", - підсумувала Венедіктова.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН