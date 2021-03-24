В документі вказано, що метою реалізації стратегії є відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону.

Офіс президента опублікував Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як зазначається на сайті глави держави, стратегія схвалена Радою національної безпеки та оборони та затверджена указом президента України Володимиром Зеленським.

Стратегія містить 97 пунктів і складається з преамбули, загальних положень, керівних принципів, пріоритетних напрямів, які передбачають такі положення: захист прав і свобод людини; правовий захист громадян України і юридичних осіб, права і законні інтереси яких порушені внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації території України; економічна політика; соціальна і гуманітарна політика; екологічна політика; інформаційна політика; зміцнення національної стійкості; міжнародне співробітництво; оборонна та безпекова політика.

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Крім того, документ включає особливості державної політики щодо забезпечення деокупації Криму; механізм реалізації та очікувані результати від реалізації стратегії.

В документі вказано, що метою реалізації цієї стратегії є відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону.

У преамбулі до стратегії наголошується, що, Російська Федерація проводить активну мілітаризацію тимчасово окупованої території АРК і Севастополя, створює військово-стратегічний плацдарм поширення зони збройного конфлікту з Кримського півострова на Середземноморський регіон, Близький Схід та Африку.

"Кримський півострів поступово перетворюється Російською Федерацією на військову базу, стає джерелом небезпеки і загрози для стабільності Європи і всього світу. А в разі розміщення на території Кримського півострова тактичної ядерної зброї і засобів її доставки РФ руйнує міжнародний режим нерозповсюдження зброї масового ураження, перетворює тимчасово окуповану територію АРК і міста Севастополя на потенційну військову мішень, ставить під загрозу безпеку та життя громадян України", - йдеться в документі.

Також зазначається, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією системно порушуються права людини і основоположні свободи, зокрема право на свободу слова, мирних зібрань, свободу світогляду та віросповідання, вчиняються злочини проти людяності, воєнні злочини та інші порушення норм міжнародного права.

Наголошується, що Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією в Криму порушуються права корінних народів і національних меншин України, в тому числі право на етнічну ідентичність, культурну і мовну самобутність, свободу світогляду і віросповідання, свободу об’єднань, право на освіту, спостерігаються утиски та системні прояви дискримінації за етнічною та релігійною ознаками, впроваджується цілеспрямована політика щодо зміни демографічного складу населення.

З тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя здійснюється витискання українців, представників корінних народів, знищення ознак їхньої національної ідентичності.

Підкреслюється, що Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією вчиняються дії щодо протиправного заволодіння, користування та розпорядження майном, у тому числі земельними ділянками, що знаходяться на тимчасово окупованій території України і належить державі Україна, Автономній Республіці Крим, територіальним громадам, у тому числі територіальній громаді міста Севастополя, а також громадянам і юридичним особам України.

"Наскрізним елементом політики деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК і міста Севастополя є реалізація комплексу заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру", - йдеться в загальних положеннях стратегії.

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Стратегія деокупації Криму

11 березня стратегію деокупації та реінтеграції окупованої території АР Крим та Севастополя розглянули та затвердили члени РНБО України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба описав «три кити» повернення півострова: схвалена стратегія, консолідація та синергія.

24 березня президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Костянтин Гончаров