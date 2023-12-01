Вона розкрила плани на життя після завершення війни.

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на новий термін після завершення війни в країні.

У подкасті The Economist її запитали про майбутнє України після війни та плани на майбутнє її власної сім'ї. "Наша сім'я возз'єднається. Будемо весь час жити разом з чоловіком і дітьми. Після цього візьмемо відпустку і поїдемо кудись, не знаю, все одно куди, але тільки разом. Десь на місяць", - сказала вона.

Зеленська зазначила, що вже після цього вони будуть вирішувати, що робити далі. "Тому що я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін. Або на два наступних терміни. Це неможливо. Можливо, нам доведеться знайти щось нове. І це буде креативна ідея", - додала перша леді.

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Вибори в Україні: останні новини

Як повідолям УНІАН, всі політичні сили, представлені у Верховній Раді, дійшли згоди, що вибори в Україні будуть проводити лише після завершення воєнного стану.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що у березні наступого року президентських виборів не буде. Він зазначив, що зараз суспільство має бути зосереджене на захисті країни, а не на суперечках.

Влітку президент казав, що балотуватиметься вдруге, якщо вибори пройдуть під час війни.

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