Чинний глава держави продовжує лідирувати у рейтингу підтримки, якби незабаром відбулися вибори президента.

Рейтинг підтримки Володимира Зеленського, Петра Порошенка і Юрія Бойка на імовірних виборах президента знизився, а Дмитра Разумкова - збільшився.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року.

Так, якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський (16,6% усіх опитаних, або 25,7% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Мають намір проголосувати за голову партії "Європейська солідарність", народного депутата України Петра Порошенка відповідно 9,2% і 14% опитаних, за співголову фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка - відповідно 7,4% і 11,7%, за лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко - відповідно 7,1% і 10,1%, за колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова - відповідно 5,7% і 8,8%, за лідера партії "Наші" Євгена Мураєва — відповідно 4,1% і 6,3%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка — відповідно 3,4% і 5%, за колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана — відповідно 2% і 3,5%, за лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка — відповідно 1,9% і 2,7%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка — відповідно 1,7% і 2,4%, а за міського голову Києві Віталія Кличка — відповідно 0,8% і 1%.

Читайте такожРозслідується ряд справ щодо екс-очільника МОЗ Степанова - ВенедіктоваЯк зазначають соціологи, порівняно з кінцем липня - початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка Зеленського (з 19,5% до 16,6% серед усіх опитаних).

Порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки Бойка (з 13% до 7,4% серед усіх опитаних), що частково може бути пов’язане з появою у списку кандидатів, який пропонувався респондентам, Мураєва.

Також порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки Порошенка (з 11,7% до 9,2% серед усіх опитаних).

Порівняно з кінцем липня - початком серпня зріс рівень електоральної підтримки Разумкова (з 1,8% до 5,7% серед усіх опитаних).

Соціологи повідомили, що рівень електоральної підтримки інших кандидатів з початку цього року не змінився на статистично значущому рівні.

Дослідження проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницьких проектів, що здійснюються Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

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Автор: Віталій Саєнко