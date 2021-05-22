В СБУ кажуть, що існують й інші факти, щодо яких триває розслідування.

Експерти вже перевіряють оприлюднені журналістами записи розмов підозрюваного у держзраді депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука про його діяння у період 2014-2018 років.

Про це у коментарі телеканалу ДОМ повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Наразі фахівці з’ясовують справжність опублікованих плівок. Дехтяренко зауважив, що на брифінгу глави СБУ і генеральної прокурорки розповіли тільки те, що можна було розголосити.

Він додав, що існують й інші факти, щодо яких триває розслідування.

«З огляду на те, що слідчі дії досі продовжуються, з іншими фактами ми поки що в публічну площину виходити не можемо», – заявив Дехтяренко.

Що передувало

Журналісти 17 травня оприлюднили численні перемовини Медведчука, які той вів з 2014 року з високопоставленими чиновниками РФ та ватажками бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Журналісти встановили, що Медведчук та Порошенко були на постійному контакті. Втім, учасником переговорного процесу він став за ініціативи Путіна. Сам Медведчук під час своїх розмов наголошував, що часто спілкувався й зустрічався з тодішнім президентом, у тому числі вночі та вихідними. Серед іншого зустрічі відбувалися в тодішній Адміністрації президента на Банковій.

Справа Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. "Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо", - зазначив він.

Адвокати оскаржили обраний Медведчук запобіжний захід. Але суд клопотання не підтримав.

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Автор: Яна Ставська