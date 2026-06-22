Віцемаршалок Сенату Польщі повернув Україні державні нагороди

Камінський додав, що рішення про повернення нагород він прийняв "з глибоким жалем, але й з переконанням, що справжнє партнерство між народами можна побудувати лише на засадах правди, поваги до жертв та взаємної чесності".

Віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський має намір повернути Україні дві державні нагороди, повідомляє 300Polityka.

Видання стверджує, що про своє рішення Камінський повідомив в листі до посла України.

"Шановний пане Посол! У зв’язку з діями та заявами Президента України Володимира Зеленського, які підтримали всі колишні президенти України та переважна більшість українського політичного істеблішменту, я вирішив повернути дві державні нагороди України, якими мене було нагороджено за роботу на благо європейської інтеграції України", - написав він.

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Камінський додав, що прийняв ці нагороди від України як вираз визнання своєї багаторічної відданості справі розбудови стратегічного партнерства між Польщею та Україною.

"Я отримав їх, зокрема, за авторство першої в історії Європейського парламенту доповіді щодо членства України в Європейському Союзі. Протягом багатьох років я також брав участь у формуванні східної політики покійного президента Республіки Польща Леха Качинського, який послідовно виступав за вільну, незалежну та європейську Україну", - зауважив він.

Віцемаршалок Сенату Польщі нагадав, що його країна виступала на захист України в Європі, коли багато європейських політиків ставилися до прагнень України з певною обережністю.

"Ми підтримували Україну політично, дипломатично та економічно, послідовно домагаючись її присутності в євроатлантичних та європейських структурах. Протягом багатьох років ми свідомо обмежували історичні суперечки, усвідомлюючи, що майбутнє польсько-українських відносин вимагає відповідальності та доброї волі. На жаль, сьогодні важко позбутися враження, що ця добра воля не зустріла належної взаємності", - йдеться в його листі до посла України.

На його думку, показовим символом такого стану речей залишаються тривалі труднощі, пов’язані з проведенням ексгумацій польських жертв волинської різанини.

Камінський зауважив, що ексгумації солдатів Вермахту на території України здійснювалися без суттєвих адміністративних чи політичних перешкод.

"Важко знайти більш наочний приклад ієрархії пам’яті, з якою Польща не може погодитися", - додав він.

Віцемаршалок Сенату Польщі нагадав, що завдяки польським та європейським платникам податків Україна й досі має змогу протистояти агресії Росії.

"Уже понад п’ять років Україна бореться проти російської агресії, витрати на боротьбу з якою значною мірою покривають також польські та європейські платники податків. Польща та Європа продемонстрували Україні солідарність у безпрецедентних масштабах. Сотні мільярдів євро допомоги, військова, політична та гуманітарна підтримка, а також відкриті кордони стали вираженням переконання в тому, що Україна бореться за цінності, спільні для всього демократичного світу", - наголосив він.

Камінський поділився, що його "дивує та розчаровує" те, що після багатьох років такої величезної підтримки з боку Польщі та всієї Європи "Україна досі не змогла однозначно засудити винуватців Волинської різанини та масових вбивств, скоєних ОУН та УПА проти громадян Республіки Польща".

"Важко зрозуміти, чому Україна й досі вважає національними героями осіб, відповідальних за одну з найтрагічніших сторінок в історії польсько-українських відносин. Ще важче зрозуміти, чому у XXI столітті осіб, пов’язаних із цими злочинами, представляють як зразки патріотизму для наступних поколінь українців", - написав він.

Водночас, віцемаршалок Сенату Польщі визнав, що кожна нація має право формувати власну історичну пам’ять і обирати своїх героїв.

За його словами, Польща не буде нав’язувати нікому своє бачення історії, але має право оцінювати ці вибори.

Камінський підкреслив, що якщо осіб, відповідальних за масові злочини проти цивільного населення, проголошують національними героями, Польща має не лише право, а й обов’язок реагувати на це:

"Я прийняв ці нагороди як вираз спільних цінностей, що мали стати основою відносин між Польщею та Україною. Сьогодні я не можу їх залишити, оскільки найвищі органи влади України та значна частина її політичної еліти досі не змогли однозначно засудити винуватців Волинської різанини та масових вбивств громадян Республіки Польща".

Віцемаршалок Сенату Польщі додав, що рішення про повернення нагород він прийняв "з глибоким жалем, але й з переконанням, що справжнє партнерство між народами можна побудувати лише на засадах правди, поваги до жертв та взаємної чесності".

Скандал з Орденом Білого орла: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Польщі Кароль Навроцький 19 червня повідомив, що позбавив президента України Володимира Зеленського ордену через присвоєння одному з українських військових підрозділів назви, яка відсилає до УПА.

Після цього Зеленський показав в соцмережі фото з "Нової пошти", де формується посилка для відправлення ордена. При цьому, він наголосив, що Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі з Росією. Український президент нагадав, що цей орден був адресований народові та армії. Водночас, Зеленський додав, що Україна готова до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею. Він висловив сподівання, що "майбутнє підтвердить шану до українців".

В дописі міністерки канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Агнешки Єнджак вказується, що відправивши орден до Польщі поштою, президент України Володимир Зеленський ще раз образив поляків. Єнджак вказала на те, що Зеленський, коли отримував нагороду три роки тому, "не скаржився на її наявність" у Муссоліні чи Шредера.

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