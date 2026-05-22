Росіяни вперше застосували 'Шахед' в Африці: у ньому виявили китайські компоненти

Це перший підтверджений випадок використання безпілотника такого типу в регіоні Сахель.

У Малі місцеві повстанці вперше збили російський ударний дрон "Гарпія-А1" (Shahed-136). Росіяни використовували цей безпілотник для підтримки своїх найманців в Африці. Про це розповів журналістам уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише "РБК-Україна".

Зазначається, що дрон збили 18 травня. За словами Власюка, це перший підтверджений випадок застосування безпілотника такого типу в регіоні Сахель.

Також уповноважений президента з питань санкційної політики додав, що збитий дрон є новою модифікацією серії "КК". Він розповів, що ця версія оснащена функцією повітряного підриву бойової частини.

Відео дня

"Росія все активніше переносить свої військові технології та інструменти війни в інші регіони – зокрема в Африку. І робить це значною мірою за рахунок компонентів подвійного призначення, які продовжують безперешкодно потрапляти на російське виробництво", – поділився Власюк.

Як заявив Власюк, у збитому дроні виявили цивільну електроніку, яку можна вільно придбати на відкритому ринку, від китайських компаній:

STMicroelectronics;

Mornsun;

Wayon Electronics;

GigaDevice;

Shenzhen Codaca Electronic;

NCR Industrial.

Уповноважений президента з питань санкційної політики підкреслив, що ця ж конфігурація електроніки зустрічається і в дронах, які Росія застосовує проти України.

В Україні випробували секретну зброю проти "Шахедів"

Раніше 19FortyFive писало, що українські фахівці створили інноваційну лазерну систему на базі ШІ, здатну ефективно знищувати російські "Шахеди". Система отримала назву Trident ("Тризуб").

За повідомленнями, цей комплекс на базі ШІ здатний пропалити дірку в дроні з відстані понад чотири кілометри за лічені секунди.

Вас також можуть зацікавити новини: