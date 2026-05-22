Військові США вчилися запускати FPV-дрони з вертольотів: BI розкрив, що вийшло

Морська піхота США вивчає можливість використання вертольотів H-1 як командних пунктів і "повітряних баз" для запуску та керування FPV-безпілотниками.

Як пише Business Insider, ці концепції поєднують у собі можливості пілотованих і безпілотних систем, використовуючи вертольоти для розширення зони дії невеликих, недорогих дронів, надаючи морській піхоті можливість наносити удари по цілях без необхідності заводити авіацію глибоко в небезпечний повітряний простір.

Для випробувань морські піхотинці використовували два сучасних вертольоти H-1: багатоцільовий вертоліт UH-1Y Venom, що надійшов на озброєння в 2008 році, та ударний вертоліт AH-1Z Viper. Під час випробувань морським піхотинцям вдалося успішно запустити FPV-дрон з літаючого вертольота.

Вони також відпрацювали передачу управління віддаленому вертольоту з прямою видимістю. Після того, як наземні сили морської піхоти запустили свій FPV-дрон Neros Archer, управління ним було передано спеціалізованій групі операторів, що перебувала у вертольоті UH-1Y Venom за кілька кілометрів від місця подій. Цей вертоліт підтримував зв'язок і доставив дрон до цілі, виконуючи функції "літаючого командного пункту" та "станції повітряного управління".

У морській піхоті заявили, що ці підходи пропонують "командирам масштабований та економічно ефективний варіант для протидії широкому спектру загроз без ризику для літальних апаратів або витрати дорогих боєприпасів на кожну ціль".

Видання зазначило, що Neros Archer – найпопулярніший FPV-дрон морської піхоти США. Компанія Necros уклала з військовими контракт на $17 млн на виробництво тисяч безпілотників, а також виробляла системи для України.

Archer може нести різне корисне навантаження, і дальність його польоту частково залежить від ваги вантажу.

"Ми, як і раніше, забезпечуємо наземну та авіаційну підтримку, але таким чином, щоб безпілотники могли зближуватися з противником і знищувати його, а не наражати на небезпеку наших морських піхотинців", – прокоментував сержант Метью Поклінгтон.

Видання зазначило, що США зосереджені на взаємодії пілотованих і безпілотних літальних апаратів. Зокрема, ВПС і ВМС США розробляють кілька проєктів, у рамках яких передові дрони літатимуть поруч із пілотованими літаками, працюючи автономно або під керуванням пілотів.

Нещодавно Військово-морські сили США отримали останній корабель "провального" проекту. Йдеться про введення в експлуатацію прибережного бойового корабля класу Freedom – USS Cleveland (LCS 31).

Крім того, військово-повітряні сили Бельгії продемонстрували, як збили БПЛА-мішені ракетою FZ275 LRG, випущеною з винищувача F-16.

