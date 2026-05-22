Мадяр: Україні потрібна мирна угода з реальними гарантіями безпеки

Міжнародна спільнота не змогла гарантувати безпеку та територіальну цілісність України після меморандуму 1994 року, наголосив він.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що міжнародні гарантії безпеки України, закладені у Будапештський меморандум, не були виконані. Тепер необхідно надати країні переконливі гарантії безпеки.

Як заявив Мадяр в інтервʼю, фрагмент якого опублікував Clash Report, документ, підписаний у Будапешті у 1994 році, мав забезпечити територіальну цілісність і суверенітет Україна. Однак міжнародна спільнота не змогла реалізувати взяті на себе зобов’язання.

"Проблема полягає в тому, що міжнародна спільнота не виконала свого завдання і не гарантувала цілісність та незалежність України", – заявив він.

Відео дня

Політик наголосив, що зараз необхідно досягти нової мирної угоди, яка передбачатиме "реальні гарантії безпеки" для України.

Позиція Мадяра щодо України

Як повідомляв УНІАН, днями Мадяр заявив, що Україна має повне право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії всіма доступними засобами.

"Україна є жертвою агресії і має право всіма можливими способами захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Важливо пам’ятати, що її незалежність і кордони були гарантовані міжнародними домовленостями, серед яких і Будапештський меморандум", – наголосив Мадяр.

Вас також можуть зацікавити новини: