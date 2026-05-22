Рютте готує новий план, аби утримати США в НАТО, – Politico

Водночас цей план може зіштовхнутися з опором в ЄС.

Генсек НАТО Марк Рютте готує новий план, аби не дати президенту США Дональду Трампу вийти з Північноатлантичного Альянсу. Про це пише Politico.

Зазначається, що план полягає в укладанні нових оборонних угод, які будуть вигідні для Вашингтону. За даними ЗМІ, Рютте в останні тижні очолив кампанію зі збільшення виробництва та обсягів оборонних угод, аби зробити липневий саміт лідерів альянсу в Анкарі успішним. Головною ціллю цієї кампанії є подолання реального дефіциту в Європі, а також створення економічної аргументації, яка знаходить відгук у Трампа.

"Я вважаю, що це дуже добре, що Рютте наголошує на цьому в Анкарі, щоб ми могли мати спільні стандарти, кращу оперативну сумісність і виробляти більше і дешевше. Нам потрібно продовжувати торгувати та продовжувати виробляти зброю разом, і США мають деякі унікальні можливості", – зазначила міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер.

Відео дня

Водночас видання зазначає, що план Рютте може зіштовхнутися зі спротивом у ЄС, який планує надавати пріоритет розвитку власної оборонної промисловості блоку. Також ця стратегія відображає загальні труднощі для Рютте, який намагається знайти об'єднуючу тему для напруженого альянсу.

"Зосередження уваги на промисловості має цілковитий сенс, щоб відволікти увагу від розбіжностей в інших сферах", – зазначила Герлінде Ніхус, колишня посадовиця НАТО.

Конфлікт у НАТО: що відомо

Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході, США виступили з різкою критикою в бік НАТО через відсутність допомоги Вашингтону в цьому конфлікті. За даними Reuters, США планують повідомити союзникам по НАТО про скорочення резервів військових ресурсів, які США могли б задіяти в разі потенційної серйозної кризи.

У Європі занепокоєнні тим, що Вашингтон може скоротити свою роль у НАТО. На думку екс-генсека НАТО Єнса Столтенберга, альянс не зможе обійтися без США. Також він відкинув ідею створення європейського оборонного альянсу, заявивши, що не вірить у такий проєкт без участі США.

Вас також можуть зацікавити новини: