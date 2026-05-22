Ozempic та інші препарати для схуднення допомагають у лікуванні онкохворих, – дослідження

Препарати класу GLP-1 можуть позитивно впливати на результати лікування пацієнтів із раком, повідомляє The Independent.

Хоча препарати GLP-1, зокрема Ozempic і Wegovy, найбільше відомі завдяки ефекту схуднення, спочатку їх розробляли для лікування цукрового діабету 2 типу. Тепер же з’явилися дані, що вони можуть уповільнювати поширення деяких видів раку, пов’язаних з ожирінням, йдеться у статті.

Американське товариство клінічної онкології заявило, зокрема, що для дослідження науковці використали базу даних TriNetX Global Health Research Network, щоб порівняти онкопацієнтів, які приймали препарати GLP-1, із тими, хто отримував інший препарат для лікування діабету 2 типу – інгібітори DPP-4.

"Наше дослідження показало, що використання препаратів GLP-1 у порівнянні з інгібіторами DPP-4 та іншими антидіабетичними засобами пов’язане із суттєвим зниженням прогресування раку при чотирьох типах солідних пухлин", – зазначив провідний автор роботи Марк Девід Орланд із Інституту раку Тауссіг при Cleveland Clinic.

Дослідники проаналізували дані понад 12 тисяч пацієнтів із сімома видами раку на першій-третій стадіях, серед яких рак молочної залози, простати, легень, колоректальний рак, рак печінки, нирок і підшлункової залози.

У пацієнтів, які приймали препарати GLP-1, зафіксували нижчі показники метастатичного прогресування у шести з семи досліджуваних видів раку.

Водночас у пацієнтів із раком нирок прийом препаратів GLP-1 не був пов’язаний зі зменшенням ризику поширення хвороби, повідомляє NBC News із посиланням на результати дослідження.

Науковці зафіксували статистично значуще зниження поширення раку при раку легень, молочної залози, колоректальному раку та раку печінки.

Найбільше зниження ризику прогресування спостерігалося у пацієнтів із раком легень та молочної залози.

За даними NBC News, пацієнти з раком легень, які приймали препарати GLP-1, були на 50% менш схильні до переходу хвороби на четверту стадію, а пацієнти з раком молочної залози – на 43%.

Дослідження з’явилося на тлі стрімкого зростання популярності препаратів GLP-1.

Кожен восьмий дорослий американець заявив, що приймає препарат GLP-1 для схуднення, лікування діабету або інших хронічних захворювань. Про це свідчить опитування організації KFF, оприлюднене у листопаді минулого року.

Майже кожен п’ятий дорослий повідомив, що хоча б раз у житті приймав препарати цього класу.

Водночас нове дослідження є спостережним, а це означає, що його результати не доводять прямого впливу препаратів GLP-1 на уповільнення поширення раку.

Втім, за словами Орланда, робота "надає перші докази того, що подальші дослідження у цьому напрямку є доцільними".

