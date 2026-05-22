Україна стала військовою суперсилою: WP розкрив, чим зацікавився Захід

Країна, яка раніше благала про допомогу, тепер є одним із найцінніших активів Заходу у сфері безпеки.

Через чотири роки повномасштабної війни представники найбоєздатніших армій світу приїжджають в Україну, щоб закупити зброю.

Наприклад, Україна та Пентагон завершують угоду, яка передбачає відправку українських безпілотників до США для випробувань на американській території, про це йдеться у колонці екс-міністра оборони України та співробітника GLOBSEC Олексія Резнікова та Далібора Рохача – співробітника Американського інституту підприємництва, написаній для видання The Washington Post (WP).

А днями в Києві міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписав угоду про запуск спільної програми з розробки інноваційних озброєнь з українськими компаніями.

"Це чудовий поворот подій. Донедавна Київ сприймався західними столицями як прохач. Сьогодні Україна є більш суверенною, більш боєздатною і більш незалежною, ніж будь-коли з моменту проголошення нею державності в 1991 році. Вона зробила себе непереможною для Москви і незамінною для Вашингтона, Берліна", – йдеться в колонці.

Експерти зазначили, що протягом століть військова доктрина ґрунтувалася на принципі: більші держави перемагають у війнах, але Україна поховала цей принцип.

Автори зазначили, що військовий бюджет Росії з початку повномасштабного вторгнення досяг половини державних витрат. Чисельність діючого військового персоналу також збільшилася до 1,5 млн осіб. При цьому РФ з початку цього року почала втрачати близько 35 тис. військових на місяць, що випереджає її можливості щодо набору новобранців.

У чому сильна Україна

Для порівняння – чисельність ЗСУ на сьогодні становить близько 1 мільйона українців. Але понад 750 тис. цивільних осіб, які одягли військову форму, – це не призовники в російському розумінні.

"Це інженери, програмісти та підприємці, які в гаражах проводять майстер-класи з розробки безпілотників і пишуть програмне забезпечення для наведення між артилерійськими змінами. Необхідність – мати винаходів, а війна породжує всілякі потреби", – зазначили автори колонки.

Вони додали, що хоча в України і є проблеми з мобілізацією, але в цілому вона успішно впоралася з ситуацією, використовуючи потенціал для інновацій.

Експерти зазначили, що математика сучасної війни нещадна: тепер FPV-дрон вартістю $500 може знищити російський танк вартістю в кілька мільйонів доларів, перехоплювач, надрукований на 3D-принтері за $1000, може збити "Шахед" за $35 тис.

"Перемагає той, хто зможе виробляти дешевше, швидше і у великих масштабах. Наразі Україна виграє цю гонку", – констатували експерти.

Уроки для США

Іранська війна вже дала Вашингтону деякі уроки, коли союзники США, озброєні комплексами Patriot, витрачали мільйони доларів на кожен постріл, щоб збити іранські "Шахеди", вартість яких становила десятки тисяч доларів за штуку.

Таким чином, як підкреслили експерти, стає зрозуміло, що "старий спосіб ведення справ більше не підходить":

"Справжня адаптація вимагатиме навчання іншим методам ведення бойових дій. І Україні є чому навчити своїх партнерів".

Спільні проєкти

Як стверджується в недавньому звіті GLOBSEC, рішення полягає в "спільній виробництві, промисловій інтеграції та довгостроковій передачі знань". У рамках нової програми Берлін і Київ спільно вироблятимуть безпілотники середньої дальності з підтримкою штучного інтелекту, причому спочатку 5000 з них призначені для ЗСУ. Аналітики припускають, що ця співпраця може призвести до вдосконалення власної української ракети наземного базування FP-5 "Фламінго".

Що стосується проєкту угоди Пентагону, то випробування безпілотників на території США, ймовірно, є лише першим кроком.

"Україна більше не просто отримує західну допомогу, а є співавтором західного оборонного потенціалу. Цей факт змінює всю дискусію про підтримку... Тому Заходу необхідно поставити собі питання: що краще – суверенна, технологічно розвинена Україна чи переможена й окупована", – зазначили експерти.

