В Угорщині стався потужний вибух на заводі найбільшої нафтової компанії країни: що відомо

В Угорщині на підприємстві найбільшої нафтогазової компанії країни MOL Group стався вибух. Про інцидент повідомив новообраний прем’єр-міністр країни Петер Мадяр у Facebook.

"На заводі MOL у Тісауйвароші стався вибух. Одна людина загинула, кілька отримали серйозні поранення. Міністр енергетики Іштван Капітань разом із Жолтом Гернаді (голова MOL, – УНІАН) прямують на місце події", – ідеться в повідомленні.

Згодом прем’єр повідомив, що семеро людей дістали серйозні опіки. Наразі тривають роботи з ліквідації пожежі. Мадяр додав, що на пошкодженій ділянці трубопроводу спостерігається факельне горіння.

На місце вже прибула мобільна лабораторія служби цивільного захисту, яка проводить заміри. За даними видання Telex, до місця події також безперервно прибувають машини швидкої допомоги та рятувальні вертольоти. В деяких будинках поблизу заводу вибило вікна.

Сама MOL Group оприлюднила заяву, в якій зазначила, що вибух стався під час перезапуску установки Olefin 1 на підприємстві Mol Petrolkémia. Конкретні обставини інциденту не розголошуються.

Довідка УНІАН. MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság) – найбільша нафтогазова компанія Угорщини. Її штаб-квартира знаходиться у Будапешті. У рейтингу найбільших компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік компанія посіла 958-ме місце.

MOL займається розвідкою та видобутком, транспортуванням вуглеводнів, а також експлуатацією мережі магістральних газопроводів протяжністю понад 500 км. Під управлінням компанії перебувають близько 400 АЗС в Угорщині, Словаччині та Румунії.

Минулого року одразу на двох нафтопереробних заводах у країнах – членах ЄС сталися позаштатні ситуації. Йдеться про пожежу та вибух на НПЗ в Угорщині, а також про вибух на НПЗ у Румунії.

В Угорщині пожежа спалахнула на великому нафтопереробному заводі MOL у місті Сазхаломбатт. Водночас у Румунії вибух стався на нафтопереробному заводі Petrotel Lukoil, який, як випливає з назви, пов'язаний із російською нафтовою компанією "Лукойл".

За словами представників заводу, інцидент стався під час виконання робіт співробітниками підрядної організації. Унаслідок події працівник підрядної компанії зазнав травм. Його оперативно доправили до лікарні швидкої допомоги.

