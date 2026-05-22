Напад Путіна на угорців в Україні розпочав новий етап війни, - The Telegraph

Цей напад поклав край домовленості Орбана та Путіна щодо захисту етнічних угорців у цьому регіоні, вважають експерти.

Новий прем'єр-міністр Угорщини перебував при владі лише 12 годин, коли перші ракети вразили Закарпаття. Послання з Москви не могло бути чіткішим, це був попереджувальний постріл новому уряду. Про це сказав газеті The Telegraph Петер Креко, директор Інституту політичного капіталу, аналітичного центру з Будапешта.

"Підхід Орбана був беззастережно проросійським: що б не допомагало Україні, Угорщина виступала проти цього. Москва не хоче, щоб це змінилося".

13 травня Росія запустила понад 800 безпілотників по всій Україні в рамках однієї з найдовших масованих атак війни, спрямованих проти критично важливої інфраструктури від Києва до крайнього заходу.

За словами експертів, Москва залишила Закарпаття недоторканим з першого дня вторгнення в рамках домовленості, яка ніколи не була формалізована, але широко розумілася як частина мовчазної угоди між Орбаном і Путіним, що визначила чотири роки зовнішньої політики Угорщини.

"Цей напад поклав край домовленості Орбана та Путіна щодо захисту етнічних угорців у цьому регіоні", – сказав Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group у Європі.

За його словами, втрата Орбана як союзника в Європі стала помітною невдачею для Москви, як політично, так і прагматично.

"Це справжній розрив із попереднім підходом. Лінія уряду Орбана полягала в тому, що він постійно критикував Україну та Брюссель за надмірну жорсткість, але не критикував Росію за таку поведінку. І тепер, схоже, це досить чітко змінюється", - вважає Креко.

Він додав, що удари по Закарпаттю були способом Москви дати сигнал угорцям, що їхній новий уряд не може захистити свої інтереси за кордоном, і попередив, що Угорщина тепер повинна готуватися до того, що її сусіди вже давно терплять.

"Угорщина тепер може почати відчувати деякі речі, які інші члени НАТО в регіоні вже пережили в останні роки. Гібридні загрози, спроби дестабілізації та подібні форми тиску з боку Росії", - сказав Креко

Він додав, що прорахунок Росії може надіслати сигнал іншим промосковським урядам у регіоні, що "побудова їхнього політичного майбутнього" навколо дружби з Путіним "не є стабільним фундаментом".

Атака на захід України

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Аака почалася ще 13 травня з 18:00, одразу після масованого удару дронів.

Радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу – 56 ракет і 675 БПЛА.

Під атакою ворожих БПЛА 13 травня також перебували Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. За даними очевидців, безпілотник дістався навіть курортного Буковеля.

В Ужгороді було влучання дроном в об’єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці. Ще один удар зафіксовано в районі мікрорайону Табла. Також є влучання в промисловому районі. Обласний центр Закарпаття був атакований вперше з початку повномасштабної війни.

