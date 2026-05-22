Українські дрони могли помилково атакувати нафтобазу в Латвії через ШІ, – ЗМІ

Заглушені росіянами дрони, потрапивши в Латвію, могли розпізнавати нафтобази як свою ціль.

Протягом останніх місяців українські дрони неодноразово залітали на територію країн Балтії під впливом російських систем радіоелектронної боротьби. При цьому в деяких випадках ці дрони намагалися атакувати об’єкти в Латвії через помилку в роботі бортового штучного інтелекту. Про це пише латвійський громадський мовник LSM.

Як пояснює видання, Росія використовує глушіння сигналів супутникової навігації у комбінації з технологією "спуфінгу" (підміни координат). Як наслідок, заглушений дрон отримує фальшиві дані про своє місце перебування і, намагаючись повернутися на правильний курс, змінює напрямок польоту так, як цього хочуть росіяни. Саме так українські дрони опиняються на території країн Балтії.

Однак це лише частина проблеми. У травні кілька українських дронів впали на території нафтобази поблизу міста Резекне на сході Латвії. Така "кучність" викликала питання, чи справді це було випадковістю.

Наразі немає доведеної причини, чому так сталося. Однак латвійські військові мають свою гіпотезу.

"Дальнобійні дрони мають зачатки штучного інтелекту. Вони шукають цілі, які попередньо запрограмовані в дрони. Ймовірно, саме тому вони врізалися в резервуари на нафтовому терміналі, які візуально схожі на цілі на російській території", - заявив очільник Центру компетенцій безпілотних систем Збройних сил Латвії Модріс Кайрішс.

Він наголосив, що заглушений дрон не усвідомлює, що перебуває на території Латвії, а не Росії, тому може атакувати нафтовий об’єкт на дружній території, якщо його бортовий ШІ впізнає це як свою ціль.

Українські дрони в країнах Балтії

Як писав УНІАН, останнім часом Росія цілеспрямовано роздмухує скандал навколо українських дронів, які вона сама ж спрямовує в повітряний простір країн Балтії. Причому росіяни подають це так, ніби НАТО надало українським дронам свій повітряний простір для польотів.

У травні це призвело навіть до урядової кризи в Латвії, де місцева опозиція скористалася ситуацією, аби розкритикувати владу. Як наслідок, спочатку у відставку пішов міністр оборони країни, а згодом і прем’єр-міністр.

