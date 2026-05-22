Долар та нафта набирають обертів: реакція ринків на ситуацію на Близькому Сході

Ціни на нафту знову зросли через ризики припинення переговорів між США та Іраном.

Курс долара тримається поблизу максимуму за останні шість тижнів, а нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо мирних переговорів між США та Іраном, пише Reuters.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про "певні позитивні сигнали" у переговорах, спрямованих на завершення майже тримісячного конфлікту між США та Ізраїлем проти Ірану. При цьому суттєві розбіжності зберігаються. Сторони досі не дійшли згоди щодо іранських запасів збагаченого урану та контролю над Ормузькою протокою.

Інвестори особливо стурбовані ризиками для Ормузької протоки. Цей критично важливий маршрут постачання енергоносії вже спричинив стрімке зростання цін на нафту та змінив прогнози щодо світових процентних ставок через побоювання щодо інфляції.

Старший аналітик з акцій у Hargreaves Lansdown Метт Бріцман зазначив, що ціни на нафту знову зросли, оскільки інвестори оцінюють ризик того, що переговори затягнуться або зірвуться.

"Чесна відповідь полягає в тому, що ніхто насправді не знає, куди рухаються ці переговори. Але наразі ринки поводяться так, як вони часто поводяться, коли з’являється потенційний геополітичний вихід. Обережно рухаючись так, ніби хороші новини можуть з’явитися вже незабаром", - зазначив Бріцман.

Зазначається, що ф’ючерси (контракт на купівлю або продаж активу у майбутньому за фіксованою ціною) на нафту марки Brent зросли на 2% - до 104,96 дол. за барель, а ф’ючерси американської нафти West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 1,35% - до 97,64 дол. Втім, за тиждень Brent може показати зниження приблизно на 6%.

На валютному ринку євро торгувався на рівні 1,1614 дол., що поблизу мінімуму за останні шість тижнів. Загалом за місяць валюта може втратити близько 1%.

"Ціни на енергоносії мають швидко й суттєво розвернутися вниз, інакше поєднання бюджетних витрат та буму капітальних інвестицій стане рецептом значної інфляції, особливо в США", - зазначив керівник глобальних досліджень валютного ринку Deutsche Bank Джордж Саравелос.

21 травня стало відомо, що світові запаси нафти та нафтопродуктів скорочуються рекордними темпами через тривалу війну на Близькому Сході, яка обмежує їхнє постачання на ринок. При цьому аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs наразі не очікують повноцінного відновлення судноплавства Ормузькою протокою.

Раніше повідомлялося, що долар на початку минулого тижня зріс на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та фактичного блокування Ормузької протоки. Агентство Reuters писало, що американська валюта зміцнилася після того, як стало зрозуміло, що переговори між США та Іраном щодо припинення війни зайшли в глухий кут.

