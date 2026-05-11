Каллас очікує на відкриття усіх переговорних кластерів про вступ України 'до літа'

Зокрема, як наголосила висока представниця ЄС, нині настав імпульс, яким треба скористатися на шляху наближення України до Євросоюзу.

У Європейській комісії відзначають прогрес України на шляху втілення реформ і очікують на відкриття усіх шести переговорних розділів (кластерів) щодо вступу України до Євросоюзу вже "до літа".

Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

Зокрема, сьогодні міністри обговорили тему вступу України до Євросоюзу.

"Україна досягла помітного успіху у реформах за найбільш складних умов, і тепер настає новий імпульc, і ми повинні використати його для просування шляху України до ЄС. Це означає відкриття всіх переговорних кластерів до літа", - відзначила Каллас.

Як підкреслила висока представниця ЄС, входження України до ЄС - це не благодійність, а інвестування в європейську власну безпеку.

"І наше послання до Путіна чітке: Європейське майбутнє України є більш важливим для нас, аніж знищення України для Росії", - наголосила Каллас.

При цьому, як уточнила політик, мається на увазі не календарне літо, яке розпочнеться через два тижні з 1 червня. Вона пожартувала, що справжнє європейське літо настає "у серпні".

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 червня 2024 року президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз офіційно розпочав переговори про вступ з Україною. Як заявила тоді глава ЄК, подальший шлях буде складним, але "сповненим можливостей".

Водночас Угорщина з того часу увесь час блокувала переговорний процес і виступала проти набуття членства Україною. У квітні в Угорщині відбулися парламентські вибори і партія прем’єр-міністра Віктора Орбана їх програла. Новий прем’єр-міністр Петер Мадяр змінив позицію Угорщини, але вважає пришвидшений вступ України нереальним. Він каже, що у найближчі 10 років України в ЄС не буде.

