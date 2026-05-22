Закон про оподаткування посилок можуть не прийняти: міністр фінансів попередив про ризики

ЄС запровадив ПДВ для імпортних товарів у 2021 році.

Існує великий ризик неприйняття закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, ухвалення якого є умовою отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час круглого столу.

"Є великий ризик, що цей законопроект не буде прийнятий. На моє переконання, жодних аргументів, чому ми не можемо зробити те, що мали зробити ще в 2022 році, немає", - сказав Марченко.

Він наголосив, що цей законопроект має на меті підтримку саме бізнесу і людей, які живуть в Україні. За його словами, Євросоюз у 2021 році запровадив ПДВ на всі товари, які імпортуються. З 2021 по 2024 рік це принесло 88 млрд євро.

"Дійсно постраждав бізнес Китаю, але було створено можливості для розвитку внутрішнього ринку і внутрішнього бізнесу. Таку ж політику запроваджує Туреччина, США, а ми досі дискутуємо", - зауважив Марченко.

Європейський Союз пов’яже виділення частини допомоги Україні обсягом 90 мільярдів євро із запровадженням непопулярних податкових змін, яких раніше вимагав Міжнародний валютний фонд. Для отримання частини цього пакету допомоги на 8 млрд євро Київ має ухвалити закон про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро податком на додану вартість у 20%.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетьман зазначав, що відсутність ПДВ для міжнародних посилок, зокрема для китайськтх вирбників, викривляє конкуренцію і шкодить українським виробникам. Скасування цієї пільги, за його словами, дасть додатково 26 млрд грн до бюджету щороку.

