За словами міністра, немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав абсурдними слова глави російського МЗС Сергія Лаврова про нібито "нелегітимність" президента Володимира Зеленського. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років. Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність", - зазначив міністр.

За його словами, такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що Росія відкидає мирні зусилля.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, Лавров заявив, що президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом заявив, що РФ готова продовжувати прямі перемовини з Україною. Він наголосив, що делегації продовжать зустрічатися у Туреччині, як це було і раніше.

Коментуючи можливу зустріч російського диктатора з Володимиром Зеленським, Лавров сказав, що це питання не було обговорено на Алясці, однак пізніше його "підняли експромтом".

Крім того, Лавров зазначив, що Росія "визнає Зеленського де-факто главою режиму", тому готова з ним зустрітися, однак він вчергове заявив про нібито "нелегітимність" українського президента.

