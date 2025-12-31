Умєров провів розмову із західними партнерами: стало відомо, що обговорили

Умєров деталізував, що окремо готується масштабна зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки.

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Рустем Умєров розповів президенту Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами.

Він повідомив, що з американського боку у розмові взяли участь держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З європейського – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції - Джонатаном Пауеллом, Гюнтером Сауттером та Емманюелем Бонном.

"Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні", - повідомив він.

Також Умєров деталізував, що окремо готується зустріч з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки.

"Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн", - зазначив секретар РНБО.

Він анонсував, що у новому році влада продовжить роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат.

Примітно, що Умєров не повідомив конкретні теми цієї розмови.

У свою чергу Віткофф назвав розмову продуктивною. За його словами, він був зосереджений на тому, як "просунути обговорення в практичному ключі заради мирного процесу президента США".

Спецпредставник США деталізував, що учасники розмови обговорювали посилення гарантій безпеки та розробку ефективних механізмів закінчення війни.

"Також ми приділили час пакету процвітання для України - як продовжити визначати, уточнювати та розвивати ці концепції, щоб Україна була успішною, стійкою та справді процвітала, коли війна закінчиться", - написав Віткофф.

Таким чином, з повідомлень американського спецпредставника та секретаря РНБО випливає, що жодні інші теми - зокрема, російські твердження про атаку українських дронів на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї, не обговорювалися.

Переговори про закінчення війни в Україні

Раніше повідомлялось, що під час мирних зусиль Трампа втрати Росії в Україні зросли швидше, ніж будь-коли. Справжня кількість загиблих російських солдатів набагато вища, ніж вважається.

А керівник волонтерського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначав, що Москва хоче переговорів, бо розуміє, якщо вони не почнуться, то росіяни зайдуть у незворотні процеси й можуть програти війну.

