Протягом двох днів Спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер провели зустріч із Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та Начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим. Про це повідомив сам Умєров.

За його словами, вона була зосереджена на просуванні реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру в Україні.

"Відбулась шоста зустріч сторін за останні два тижні. Підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього", - зазначив він.

Умєров стверджує, що учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни. Секретар РНБО додав:

"Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру - зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств".

Він акцентував, що американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення Українию.

Переговори зі США

Видання Axios повідомляло, що зоча публічні позиції України та Росії виглядають несумісними, США, як і раніше, вірять у можливість компромісу навіть у найскладнішому питанні - територіальному.

За словами співрозмовника видання, Віткофф і Кушнер докладно поінформували українську делегацію про зустріч із путіним та про ідеї, які можуть зблизити сторони.

