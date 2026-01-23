Хоча переговори виглядають фарсом, сторони поспішали в ОАЕ з однієї причини, - SkyNews

Поспішне прибуття делегацій України, США і РФ в Абу-Дабі можна пояснити спробою сторін зрозуміти, на який компроміс вони готові піти.

Вимоги Російської Федерації щодо здачі Україною Донбасу не відповідають реальній ситуації на полі бою, а переговори наразі схожі на фарс.

Про це повідомляє кореспондентка британського телеканалу Sky News Саллі Локвуд з Абу-Дабі.

За її словами, незважаючи на позитивні сигнали, які надходили з Давосу, питання території є останнім "каменем спотикання" у мирній угоді. Вона навела цитату від американського джерела, яке консультує військових посадовців США щодо питань України: "Дипломатія зараз – це фарс. Це не відповідає реальності на місці".

Росія неодноразово заявляла про бажання встановити повний контроль над Донбасом. Російська позиція полягала у тому, що ця вимога має бути частиною будь-якого мирного урегулювання.

Водночас, Україна категорично відкидає варіант територіальних поступок. Особливо щодо землі, яку Росія нині не може окупувати.

Вночі від представника Кремля пролунала заява, що не варто розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання без вирішення територіального питання.

При цьому, американське джерело висловлювало більш оптимістичніший тон під час обговорення присутності керівника Офіса президента Кирила Буданова на переговорах в Абу-Дабі.

Як повідомило джерело: "Буданов є єдиним членом офісу Зеленського, якого вони сприймають серйозно. Військові США та розвідка США поважають його. США люблять Буданова. Той факт, що Буданов присутній, є позитивним Але я не бачу, аби російська воєнна машина сповільнювалася".

Водночас, як випливає з допису журналістки SkyNews, залишається з’ясувати, ця тристороння зустріч буде повторенням вже пройденого чи допоможе досягти реального прогресу.

На її думку, є відчуття, що вже таке проходили: "Дуже очікувані саміти високого рівня, які мало змінюють на місцях в Україні".

Утім, вона погоджується, що цього разу ця зустріч відчувається інакше.

Намагаючись пояснити, у чому полягає суть поспішної зустрічі в Абу-Дабі, журналістка зазначає: "Є відчуття, що жодна зі сторін не з’явилася би, щонайменше, без міркування про компроміс, на який вони напевно готові погодитись".

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Нагадаємо, що за попередніми даними SkyNews тристоронні переговори між представниками України, США та РФ вже розпочалися в Абу-Дабі. Водночас, невідомо, чи делегації України та РФ знаходяться в одній кімнаті.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовим на зустрічі буде територіальне питання щодо Донбасу.

