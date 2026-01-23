'ЗСУ повинні піти з Донбасу': Пєсков озвучив ультиматум Путіна перед переговорами

Він додав, що Росія відправить на переговори в ОАЕ робочу групу, яка складатиметься лише з представників Міноборони.

Збройні сили України повинні залишити територію Донбасу задля припинення війни. Це одна з умов підписання мирної угоди, заявив речник правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропогандистському "РИА-Новости".

"Українські збройні сили мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони", - заявив Пєсков.

Крім того, прессекретар Путіна заявив, що Москва не хоче публічно вдаватися до деталей у рамках переговорного процесу щодо України, адже вважає це недоцільним.є

Робоча група Росії з безпеки на переговорах в ОАЕ складатиметься лише з представників Міноборони, додав він. Вчора вночі вони отримали відповідні інструкції від Путіна.

Мирні переговори - останні заяви Кремля

Як повідомляв УНІАН, правитель Росії Володимир Путін пізно ввечері у четвер провів зустріч із трьома посланцями президента США Дональда Трампа для обговорення можливого припинення війни в Україні.

Як зазначили в Кремлі, зустріч тривала близько чотирьох годин і відбулася незадовго до півночі за московським часом. Переговори назвали "змістовними, конструктивними та конфіденційними".

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, під час розмови диктатор чітко заявив: без вирішення територіального питання не може йтися про довгострокове врегулювання війни.

"Без вирішення територіального питання за формулою, узгодженою в Анкориджі, не варто розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання", – заявив Ушаков після перемовин.

