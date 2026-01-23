Мирні переговори України, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися, – Sky News

Переговори з пошуків шляхів до встановлення миру між представниками України, США та Росії вже розпочалися в Абу-Дабі (ОАЕ). Про це повідомляє британський телеканал Sky News.
Зазначається, що ці перемовини мають стати першими прямими тристоронніми переговорами з моменту як Росія розпочала війну.
Однак, кореспондент телеканалу повідомляє, що невідомо, що представники української і російської делегацій перебувають в одній кімнаті.
Оновлено о 13:11. Водночас, як повідомив журналістам радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, частина команд вже в Абу-Дабі.
"Тому частину питань вже можуть обговорювати. Це розмови за участі неформатних людей, тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках", - зазначив Литвин.
Сьогодні президент України видав указ №72/2026 від 23 січня про питання делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.
Делегацію України представляють:
- секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації Рустем Умєров;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов;
- народний депутат України Давид Арахамія;
- радник Кабінету Президента України Офісу Президента України Олександр Бевз;
- начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов;
- начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко;
- перший заступник Керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця;
- перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський;
- перший заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад;
- заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Переговори в ОАЕ - що відомо
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовим питанням зустрічі буде територіальне щодо Донбасу. Сторони будуть обговорювати модальність і бачення.
Речник правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков вкотре наголосив, що важлива умова російської сторони – це виведення Сил оборони України з Донбасу.
Україна не погоджується йти на поступки щодо виведення військ з Донеччини. Але як компроміс може бути створена вільна економічна зона, яка передбачатиме, якщо Україна кудись відходить, то і Росія робить те ж саме.