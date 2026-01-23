Мирні переговори України, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися, – Sky News

Переговори з пошуків шляхів до встановлення миру між представниками України, США та Росії вже розпочалися в Абу-Дабі (ОАЕ). Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Зазначається, що ці перемовини мають стати першими прямими тристоронніми переговорами з моменту як Росія розпочала війну. 

Однак, кореспондент телеканалу повідомляє, що невідомо, що представники української і російської делегацій перебувають в одній кімнаті. 

Оновлено о 13:11. Водночас, як повідомив журналістам радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, частина команд вже в Абу-Дабі. 

"Тому частину питань вже можуть обговорювати. Це розмови за участі неформатних людей, тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках", - зазначив Литвин. 

Сьогодні президент України видав указ №72/2026 від 23 січня про питання делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Делегацію України представляють:

  • секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації Рустем Умєров;
  • керівник Офісу Президента України Кирило Буданов;
  • народний депутат України Давид Арахамія;
  • радник Кабінету Президента України Офісу Президента України Олександр Бевз;
  • начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов; 
  • начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко;
  • перший заступник Керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця;
  • перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський;
  • перший заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад;
  • заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Переговори в ОАЕ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовим питанням зустрічі буде територіальне щодо Донбасу. Сторони будуть обговорювати модальність і бачення. 

Речник правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков вкотре наголосив, що важлива умова російської сторони – це виведення Сил оборони України з Донбасу. 

Україна не погоджується йти на поступки щодо виведення військ з Донеччини. Але як компроміс може бути створена вільна економічна зона, яка передбачатиме, якщо Україна кудись відходить, то і Росія робить те ж саме. 

