Мирні переговори України, США та РФ в Абу-Дабі вже розпочалися, – Sky News

Утім, невідомо, чи українська і російська команди перебувають в одній кімнаті.

Переговори з пошуків шляхів до встановлення миру між представниками України, США та Росії вже розпочалися в Абу-Дабі (ОАЕ). Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Зазначається, що ці перемовини мають стати першими прямими тристоронніми переговорами з моменту як Росія розпочала війну.

Однак, кореспондент телеканалу повідомляє, що невідомо, що представники української і російської делегацій перебувають в одній кімнаті.

Оновлено о 13:11. Водночас, як повідомив журналістам радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, частина команд вже в Абу-Дабі.

"Тому частину питань вже можуть обговорювати. Це розмови за участі неформатних людей, тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках", - зазначив Литвин.

Сьогодні президент України видав указ №72/2026 від 23 січня про питання делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Делегацію України представляють:

секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації Рустем Умєров;

керівник Офісу Президента України Кирило Буданов;

народний депутат України Давид Арахамія;

радник Кабінету Президента України Офісу Президента України Олександр Бевз;

начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов;

начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко;

перший заступник Керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця;

перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський;

перший заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад;

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Переговори в ОАЕ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ключовим питанням зустрічі буде територіальне щодо Донбасу. Сторони будуть обговорювати модальність і бачення.

Речник правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков вкотре наголосив, що важлива умова російської сторони – це виведення Сил оборони України з Донбасу.

Україна не погоджується йти на поступки щодо виведення військ з Донеччини. Але як компроміс може бути створена вільна економічна зона, яка передбачатиме, якщо Україна кудись відходить, то і Росія робить те ж саме.

