Росія досі не відповіла на пропозиції України щодо припинення вогню.

Напередодні другої зустрічі представників України та Росії в Стамбулі Москва отримала від Києва документ, де було викладено бачення української сторони щодо завершення війни. Та жодної відповіді російська сторона не надала, заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія не відреагувала на наш документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Ми надіслали його напередодні зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї. Ми вимагаємо відповіді від Росії", – написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що кожен день мовчання з боку росіян демонструє бажання Москви продовжувати війну проти України. Ба більше, замість відповіді на конструктивні пропозиції української сторони, Росія висунула набір ультиматумів, які не наближають ситуацію до встановлення миру.

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"Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, в тому числі Сполученим Штатам, що цього тижня в Стамбулі вона запропонує щось реалістичне і здійсненне. Через відсутність конструктивного підходу з боку Росії стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими. Ми вітаємо прогрес у цій сфері, але можна було б досягти набагато відчутніших результатів у всіх сферах, якби росіяни відповідали на конструктивність України", – продовжив глава МЗС.

Сибіга також зауважив, що Росія відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню. За його словами, це є достатньою підставою для того, щоб партнери України вже зараз запровадили проти країни-агресорки новій санкційні обмеження.

"Ми повинні покласти край вбивствам. І якщо нинішні зустрічі не дадуть такого результату і не сприятимуть досягненню миру, стає все більш очевидним, що необхідна зустріч лідерів", – резюмував міністр закордонних справ.

Переговори з Росією

Як відомо, перша за останні кілька років пряма зустріч представників України та РФ відбулася у Стамбулі 16 травня. Хоча про цю зустріч заговорив правитель Росії Путін, сам диктатор на неї не приїхав.

Тоді Росія висунула низку абсурдних вимог – зокрема, там зажадали, щоб Україна фактично віддала Росії Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську область та не висувала претензій на Крим. Крім того, не минулося без погроз на адресу деяких членів української делегації. Проте тоді також домовилися про обмін полоненими, в результаті чого до України з полону повернулися тисяча наших військових.

Друга зустріч делегацій відбулася в Стамбулі 2 червня. Сталося це наступного дня після масштабної атаки дронів по російських аеродромах – йдеться про операцію СБУ під назвою "Паутина". Ультимативні вимоги РФ нікуди не поділися. Без погроз теж не минулося. Росіяни пригрозили зривом перемовин, якщо повторяться операції на кшталт "Павутини".

Крім того, у Росії вже встигли висунути умови для третього раунду переговорів з Україною. У Держдумі РФ заявили, що нова зустріч може відбутися вже за кілька тижнів, але за умови, якщо Україна не атакуватиме російські обʼєкти та погодиться на короткострокове перемирʼя на окремих ділянках фронту.

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