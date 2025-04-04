Переговори мають бути після безумовного припинення вогню, вважає президент.

Предметні переговори про мир в Україні можуть початися, якщо вдасться попередньо домовитися про тимчасове припинення вогню. А доки тривають варварські удари по Україні, вести переговори майже неможливо. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу президент Володимир Зеленський.

"Щодо червоних ліній і прямих перемовин, я чесно про це сказав - я не боюся жодного варіанту і формату переговорів з рускіми, з посередництвом, без посередництва, з Сполученими Штатами Америки, з Європою. Бажано, щоби будь-які перемовини були предметними", - наголосив Зеленський.

При цьому, він задає риторичне питання: "як розмовляти напряму просто з балістичними ракетами?"

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"Це, на сьогодні, просто розмовляти з ракетами і терористами. Який сенс просто говорити? - Передовсім, [потрібне] безумовне припинення вогню", - додав Зеленський.

Водночас, він дякує США за ініціативу безумовного припинення вогню, яка є правильною.

"Ми могли би самі показати червоні лінії перед припиненням вогню. Але, ми цього не робимо. Ми це підкреслюємо. Ми вважаємо, що припинення вогню повинно бути безумовне. А після цього вже - ми можемо розмовляти у будь-якому форматі. Але для цього потрібно, щоб руські не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що, вони просто "черті". А як можна на них ще по-іншому сказати?" - наголосив Зеленський.

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