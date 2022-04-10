Зеленський підкреслив, що ніхто не хоче домовлятися з тими, хто катував український народ, але люди чекають на закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна не повинна втрачати можливості зупинити війну дипломатичним шляхом.

Про це він заявив у інтерв'ю APNews.

"Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що вони хочуть, щоб війна закінчилася. На наших умовах, умовах незалежності, умовах України, але тим не менш я впевнений в тому, що... кожна сім'я щось втратила. Є люди, які втратили дітей, і я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир, на будь-яких умовах і в будь-який час. Тому що це велика рана і велика трагедія - втратити близьких і рідних людей", - зазначив президент.

За його словами, якщо говорити не емоційно, хоча це складно, то потрібно розуміти, що будь-яка війна закінчиться миром або мільйонами жертв.

Зеленський додав, що навіть там, де є мільйони жертв, все йде до миру і закінчення війни.

"І саме з цього ми повинні робити висновки. Так, ми повинні боротися, але боротися заради життя. Ти не можеш боротися заради пилу, коли вже нічого немає, немає людей. І тому важливо зупинити цю війну. Складно, емоційно складно, складно з точки зору бажання. Ніхто не хоче домовлятися з людьми, які катували цей народ. Це все зрозуміло", - підкреслив він.

Президент уточнив, що як чоловік і як батько він все це розуміє.

Однак, на його думку, Україна не повинна втрачати можливості, якщо вони будуть, дипломатично вирішити це питання.

"Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну. Вирішувати за них, говорити: "Ні, ми не готові говорити, тому що це вбивці", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вбила вже 177 дітей в Україні.

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