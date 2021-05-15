Віце-прем'єр Ольга Стефанішина розповіла про основні очікування української влади від червневого саміту НАТО.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що питання України перебуватиме на порядку денному саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться 14 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Стефанішина сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму з нагоди Дня Європи в Україні.

Віце-прем'єр зазначила, що українські дипломати ще з минулого року проводили роботу для формування консенсусу серед країн-членів Альянсу щодо ухвалення майбутніх рішень.

"Ми перебуваємо у процесі вже більше 8 місяців. І, безсумнівно, для нас, в уряді, питання фізичної присутності президента (на саміті НАТО) не є головним на порядку денному", - сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що захід було заплановано на більш ранній період через обрання нового президента США Джо Байдена, який заявив про повернення Сполучених Штатів на глобальну арену.

Читайте такожДанілов дав пораду Путіну, як припинити розв'язану Росією війну на Донбасі"Тож, це буде дуже внутрішня зустріч, але вже підтверджено багатьма союзниками, що Україна перебуватиме на порядку денному", - наголосила Стефанішина.

При цьому вона наголосила, що Україна наполягає на виконанні країнами Альянсу обіцянки, наданої у 2008 році на саміті у Бухаресті, про набуття членства в НАТО.

Як зазначила віце-прем'єр, Україна очікує, що на червневому саміті позиція про набуття членства знову буде підтверджена, і що у декларації за підсумками саміту буде закладена основа в напрямку підготовки надання нашій держави Плану дій щодо членства.

"Ці повідомлення будуть обговорені, підтверджені. Ми працюємо над форматами, де Україна зможе фізично брати участь у цих дискусіях. Наступного тижня я буду у Брюсселі для зустрічі з послами, керівництвом Альянсу з метою знаходження цієї формули", - заявила віце-прем'єр.

Як наголосила Стефанішина, Україні важливо отримати відповідь, коли буде надано ПДЧ.

"Ми вважаємо, що перебуваємо у центрі дуже історичного вікна можливостей, відкритого для України", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що рішення про ПДЧ і членство для України є дуже важливим.

"Надання ПДЧ для України на цьому етапі є більш важливим для трансатлантичного Альянсу, щоби засвідчити єдність, і зрештою показати, що існує «план Маршалла» для демократичного розвитку", - заявила вона.

"Ми очікуємо, що трансатлантичний Альянс продемонструє свою єдність і налаштованість відповідати на загрози, а не ховатися від них", - наголосила Стефанішина.

Перспективи України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що розраховує, що на саміті НАТО розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба висловив думку, що країни Альянсу на саміті 14 червня не ухвалять рішення про надання Україні ПДЧ.

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Автор: Віталій Саєнко