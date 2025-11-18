У Windows 11 з'явився експериментальний ШІ-режим: це бот, який зможе керувати ПК

Поки що ШІ-агент доступний тільки в інсайдерській збірці.

У новій інсайдерській збірці Windows 11 (26220.7262) Microsoft почала тестувати перші елементи агентних функцій. У налаштуваннях з'явився перемикач Experimental agentic features, який включає окреме робоче середовище під назвою Agent Workspace.

Agent Workspace являє собою ізольовану систему, схожу на Windows Sandbox, але без повноцінної віртуалізації. Усередині неї мають працювати автономні ШІ-агенти, які зможуть виконувати прості дії замість користувача - гортати документи, відкривати папки, взаємодіяти з інтерфейсом додатків.

Зараз цей режим активується, але не працює - робочі простори створюються, але нічого не роблять.

Відео дня

Кожен агент отримує власний профіль з обмеженими правами. Windows створює для нього окреме середовище з доступом лише до базових системних директорій, так званих known folders: Документи, Завантаження, Робочий стіл, Зображення, Відео та Музика.

Цей доступ видається тільки після дозволу користувача, і кожен крок агента фіксується в журналі, щоб можна було перевірити, які файли він бачив і які дії виконував.

Microsoft підкреслює, що кожне агентне середовище працює окремо від основної системи, у нього чітке обмеження повноважень і неможливість вийти за рамки виділених папок.

Компанія визнає, що ввімкнення режиму - усвідомлений ризик. Функція вимкнена за замовчуванням, активувати її може тільки адміністратор, і після активації вона стає доступною всім користувачам пристрою. Microsoft рекомендує не вмикати експериментальні агентні можливості, якщо є сумніви в їхньому впливі на безпеку.

Раніше ми розповідали, що в новій інсайдерській версії Windows 11 можна підключати кілька Bluetooth-навушників одночасно. Функція Shared Audio з'явилася в тестовій збірці 26220.7051.

Вас також можуть зацікавити новини: