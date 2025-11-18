Україна рішуче засуджує диверсійні дії, які вчиняються під керівництвом спецслужб Росії в Польщі.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на диверсії на об’єктах залізничної інфраструктури Польщі. Спецслужби Росії вербують осіб з паспортом громадянина України для здійснення гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію ситуації.

Як сказано у коментарі МЗС України, українські дипломати взяли до уваги оприлюднені польськими спеціальними службами висновки про встановлення двох громадян України, яких польські слідчі органи підозрюють у вчиненні під керівництвом спецслужб Російської Федерації диверсійних дій на польській залізниці.

"Україна рішуче засуджує такі диверсії. Звертаємо увагу на цинізм умисного вербування та використання державою-агресором осіб з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію. Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців. Але ми переконані, що партнери України чудово розуміють, що джерелом таких диверсій є саме РФ", – йдеться у коментарі.

Водночас, як наголошують у МЗС, події у Польщі вкотре підтверджують, що одночасно із загарбницькою війною проти України, Росія веде повномасштабну гібридну війну проти Європи, проти союзників України. Москва намагається розбити єдність партнерів у допомозі Україні та загалом дестабілізувати ситуацію.

"Підтверджуємо свою готовність надавати усю необхідну допомогу польським компетентним органам і відповідним службам наших союзників для встановлення всіх обставин інциденту, притягнення винних до відповідальності та формування спільного превентивного механізму для протидії таким злочинним діям в майбутньому", – йдеться в заяві МЗС.

У цьому зв’язку зазначається, що Україна налаштована на подальшу тісну координацію з Польщею та іншими державами-союзниками у протидії російській гібридній агресії і зміцненні нашої спільної безпеки.

Диверсії на залізниці в Польщі

Як повідомляв УНІАН, 15-17 листопада у Польщі відбулись диверсії на залізниці.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що підозрюваними є двоє громадян України, які перетнули кордон Польщі з Білорусі цієї осені та, як вважається, співпрацювали з російськими розвідувальними службами.

Зазначається, що один із підозрюваних раніше був засуджений за диверсію судом у Львові. Туск додав, що після інцидентів обидва підозрюваних втекли назад до Білорусі.

