Наразі встановлюються обставини, чому їх було примусово депортовано.

18 листопада через пункт пропуску "Шегині", який розташований на кордоні з Польщею, зі Сполучених Штатів Америки повернули 50 громадян України. Про це в коментарі УНІАН розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Вони документовані відповідними документами щодо приналежності до громадянства України чи документами на повернення. До цього Україні надходила інформація від США щодо намірів, відповідно до положень норм міжнародного права, про видворення транзитом через територію Республіки Польща низки осіб без громадянства США, які є вихідцями з України", – зазначив Демченко.

Він додав, що наразі прикордонники забезпечили їх оформлення в прикордонному відношенні на в’їзд в Україну відповідно до визначених законодавством Правил.

Відео дня

"Варто відмітити, що Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян. Наразі також з’ясовуються обставини, через що відносно них було прийнято рішення про примусове видворення", – додав Демченко.

Українські біженці: важливі новини

Раніше в Міністерстві соціальної політики розповіли, що близько 7 мільйонів українців перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення РФ. Зазначається, що близько 4,6 млн з них мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Тим часом у BBC повідомляли, що в Британії посилять правила натуралізації для біженців, що стосуватиметься зокрема й українців. Зокрема, планується збільшити термін проживання в країні у статусі шукача притулку на 20 років замість діючих 5, перш ніж вони зможуть подати заявку на постійне проживання.

Вас також можуть зацікавити новини: