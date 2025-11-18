На Личаківському військовому кладовищі залишилось лише 20 вільних місць для поховань загиблих військових.

На Полі почесних поховань на Личаківському кладовищі у Львові залишилось лише 20 вільних місць. Про це повідомляє Львівська міська рада.

За інформацією керуючого справами виконкому Львівської міської ради Євгена Бойка, незабаром місто представить нову ділянку, де ховатимуть воїнів, які віддали життя за Україну.

Зазначається, що локацію напрацьовували спільно з робочою групою з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольних змагань. До її складу входять ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти.

У міській раді наголосили, що усі, хто боронить державу, мають бути вшановані з повагою та гідністю.

"Деталі щодо нової ділянки для почесних поховань оприлюднять найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

Відкриття Національного військового меморіального кладовища

У серпні 2025 року на Київщині відкрили Національне військове меморіальне кладовище, де відбулися перші поховання невідомих захисників і захисниць України.

Тут облаштовано сектори почесних поховань, зведено два колумбарії, прокладено інженерні мережі та під’їзну дорогу, організовано автостоянку та шатл для відвідувачів. Особливістю меморіалу є уніфікація та стандартизація поховань. Спочатку встановлюється тимчасовий козацький хрест XV–XVI століть, а через рік – постійний надгробок у вигляді хреста або таблички, що обирається родиною загиблого.

