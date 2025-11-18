Азійська країна планує суттєво скоротити викиди від авіації та роботи аеропортів.

Сінгапур стане першою країною у світі, яка запровадить "зелений податок" для всіх пасажирів, які вилітають з країни до іншого пункту призначення.

Новий збір стосуватиметься мандрівників економ та преміумкласу й почне діяти у 2026 році. Про це розповідає Euronews.

Минулого тижня Управління цивільної авіації Сінгапуру підтвердило введення податку на авіаційне паливо для всіх пасажирів, які вилітають з країни до іншого пункту призначення. Гроші, зібрані з податку на пасажирів, будуть використані для придбання концентрованого екологічного авіаційного палива.

Податок на авіапаливо: скільки доведеться заплатити

Сума збору залежить від відстані та поділена на чотири географічні групи. Європа, а також Африка, Центральна та Західна Азія, Близький Схід, Океанія та Нова Зеландія віднесені до четвертої групи:

економклас – 6,40 сінгапурських долара (4,24 євро);

преміумклас – 25,60 сінгапурських долара (16,96 євро).

Америка була віднесена до п'ятої групи, і з пасажирів стягуватиметься збір у розмірі 10,40 сінгапурських долара (6,89 євро) та 41,60 сінгапурських долара (27,57 євро) відповідно.

Друга група, до якої входять Північно-Східна Азія, Південна Азія, Австралія та Папуа-Нова Гвінея, буде обкладена збором у розмірі 3,80 сінгапурських долара (2,52 євро) та 11,20 сінгапурських долара (7,42 євро).

Південно-Східна Азія є єдиним регіоном у першій групі, пасажири якого повинні сплатити лише 1 сінгапурський долар (0,66 євро) або 4 сінгапурські долари (2,65 євро) залежно від класу салону.

Пасажири, які здійснюють транзит через Сінгапур, не будуть обкладатися цим збором.

Збір застосовується тільки до "найближчого наступного пункту призначення" після вильоту з Сінгапуру. Наприклад, на маршруті Сінгапур-Амстердам-Париж платитимете збір лише за частину подорожі від Сінгапуру до Амстердама.

Авіакомпанії повинні збирати податок і показувати його окремим рядком у квитку. Винятки діятимуть для тренувальних рейсів, а також для польотів гуманітарного чи благодійного призначення.

Авіакомпанії стягуватимуть збір на екологічне авіаційне паливо і повинні вказати його як "окрему статтю" в авіаквитку під час продажу.

Чому Сінгапур це робить

Минулого року Управління цивільної авіації Сінгапуру опублікувало План сталого розвитку авіаційного хабу країни, в якому викладено підхід до сталого зростання в авіаційному секторі.

Цей план має на меті до 2030 року зменшити викиди від експлуатації аеропортів на 20 % порівняно з рівнем 2019 року. А до 2050 року досягти нульового рівня викидів від внутрішніх та міжнародних авіаперевезень.

