Частина грошей піде на підтримку програми PURL.

Протягом місяця Іспанія ухвалить новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро. Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

"Цей пакет буде включати в себе 300 млн на зброю, в рамках нашого договору на 1 млрд євро, який ми зобовʼязуємося надати по матеріальній безпеці Україні. 100 млн євро піде на програму PURL НАТО, яке піде на фінансування термінової закупки систем оборони, які потрібні ЗСУ. І 215 млн євро через SAFE, вони дозволяють фінансувати продукцію антидронових систем, радарів. Багато з цих продуктів виробляють іспанські виробники", – сказав Санчес.

Він додав, що крім цього пакету, Іспанія також планує ввести новий фінансовий інструмент допомоги України, залучивши туди 200 млн євро. Він зазначив, що проєкт стосуватиметься відбудови України.

Відео дня

"Цей інструмент буде координуватися новим іспанським офісом, який буде займатися відбудовою України. Протягом двох місяців цей офіс почне працювати й він буде допомагати модернізацією, розширенням інфраструктури, яка постраждала від російських нападів. Тому що зараз це дуже критичний момент для українського суспільства – енергетичний сектор та транспорт. Також Іспанія зробить сумісний проєкт разом з ООН для того, щоб відбудовувати центральну систему опалення в Україні, яка постраждала під час війни", – додав Санчес.

Допомога Україні: важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський підписав угоду з Францією. Угода передбачає передачу Україні винищувачів Rafale та системи ППО SAMP/T, яка здатна знищувати балістичні ракети.

Зеленський також повідомив, що крім візиту до Франції та Іспанії, він також планує відвідати Туреччину. За словами президента, там метою зустрічі буде "активізація перемовин". Також він сказав, що Україна працює над відновленням обміну полоненими з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: