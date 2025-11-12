Виконання обовʼязків міністра юстиції поклали на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Кабінет міністрів вирішив відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Про рішення повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції", - написала вона в Telegram. За її словами, рішенням уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Відео дня

Плівки НАБУ - яка роль Галущенка

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нові аудіозаписи розмов учасників схеми масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом", серед яких, ймовірно, може бути колишній міністр енергетики і нинішній міністр юстиції Герман Галущенко.

Керівник головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що, за версією слідства, керував злочинною організацією "Карлсон" (за даними нардепа Ярослава Железняка, цим прізвиськом позначений Тимур Міндіч - бізнесмен), який контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

На записах є особа, яку детективи ідентифікують як тодішній міністр енергетики Галущенко спілкується з, за версію слідства, з керівником "пральні", йдеться про суми, які треба віддати за будівництво певного об’єкту, тобто розмова про "відкати".

10 листопада НАБУ і САП розпочали масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики і, зокрема, правоохоронці прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Галущенка.

Вас також можуть зацікавити новини: