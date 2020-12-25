Українська ікона, яку проросійський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергєю Лаврову, повернулась до Боснії.
Читайте такожУ Боснії опозиція вимагає відставки Додіка після скандалу з українською іконоюПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на посла Боснії в Росії Желька Самарджія.
"Я особисто привіз ікону з Москви та передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка", - сказав Самарджія. Раніше МЗС Росії заявляло, що повернуло посольству Боснії подаровану Лаврову українську ікону.
Самарджія розповів, що він проінформував російську сторону, що повернув ікону в офіс Додіка, який зараз госпіталізований з коронавірусною інфекцією.
Самарджія також зазначив, що отримав ноту від РФ, у якій Додіка просять перевірити походження ікони через офіційні відомства, в першу чергу через Інтерпол.
Що цьому передувало
- 18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.
- Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Тоді ж Додік подарував Лаврову старовинну ікону.
- З ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-річна українська ікона з Луганська.
- Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.
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