Активісти випускають автівки, які виїжджають з-під будівлі суду.

Виїзд з Печерського суду Києва, де обирають запобіжний захід п’ятому президентові і нардепові Петру Порошенку, блокують його прихильники.

Про це повідомляють видання "Обозреватель" та "Страна".

В той час, як суддя Олексій Соколов пішов у нарадчу кімнату, де прийматиме рішення щодо обрання запобіжного заходу для Порошенка, під будівлею суду триває мітинг його прихильників.

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Люди, що виступають на підтримку п’ятого президента, частково заблокували виїзд з суду з боку вулиці Володимирської. За інформацією ЗМІ, це роблять на випадок, якщо суд ухвалить рішення взяти лідера "Європейської Солідарності" під варту.

Наразі активісти випускають автівки, які виїжджають з-під будівлі суду. На місці перебувають правоохоронці.

Журналіст Олександр Рудоманов інформує, що в блокуванні виїзду беруть участь тільки частина протестувальників.

Як сповістило видання "Вєсті", під суд підігнали автозак. Кореспондент УНІАН передає, що під судом в цей час перебувало принаймні два автозаки. Один з них вже поїхав, другий перебуває у дворі.

ЗМІ також повідомляють про посилення охорони суду. Чисельність правоохоронців на місці зросла, нацгвардійці почали надягати спецекіпірування.

Нагадаємо, прокуратура просить суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці.

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Підозра Порошенку в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петрові Порошенку відправили поштою підозру в державній зраді. Сам Порошенко тоді перебував за кордоном.

П'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що зараз перебуває у Варшаві, де заплановано зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, садибу в Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній.

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