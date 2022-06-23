Відповідно до стратегії захисту, Литва вимагатиме збільшення кількості розміщуваних військ НАТО в східноєвропейських країнах.

НАТО має виходити з того, що загрози з боку Росії будуть довготривалими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Литовській Республіці Петро Бешта.

На його думку, системний тиск на Росію збільшується, і вона змушена на це реагувати. Атака на Литву – це в першу чергу атака на ЄС та НАТО, адже Литва жодних дій не вживала, які можуть бути підставою для таких заяв з боку Росії. Литва просто виконує санкції Європейського Союзу, зазначив він.

"РФ намагається атакувати конкретні країни-члени ЄС і НАТО, чинити на них тиск з метою розхитати єдність. Але як Литва, так і в цілому вказані організації, тримають удар, про що свідчать заяви Жозепа Борреля та представників Сполучених Штатів", - зазначив Бешта.

За його словами, загрози з боку Росії посилюються, і НАТО потрібно виходити з того, що ці загрози будуть довготривалими.

"Вимога Литви полягає в тому, щоб переходити до стратегії захисту, а це означає збільшення кількості розміщуваних військ НАТО на території східноєвропейських держав", - пояснив Бешта.

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев пригрозив Литві заходами у відповідь на заборону транзиту ряду вантажів з Росії в Калінінградську область.

Влада Литви з 18 червня заборонила транзит через свою територію у російський Калінінград товарів, які підпадають під санкції ЄС.

До санкційного списку ЄС, зокрема, входять вугілля, метали, будівельні матеріали та передові технології. Тобто, заборона охопить близько 50% товарів, які імпортує Калінінград.

Вас також можуть зацікавити новини: