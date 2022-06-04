На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України у росіян виникли складнощі з електронною авторизацією при оформленні віз до Мексики.
Про це повідомляє російський ресурс РИА Новости.
При подачі заявки необхідно, серед іншого, вказувати громадянство.
Якщо в графі громадянства зазначити "Росія", то після заповнення документа на екрані з'являється відмова українською мовою.
"На жаль, змушені повідомити, що Ваш запит на отримання електронної авторизації не може бути оброблений", - йдеться в повідомленні
Далі, також українською мовою, слідують рекомендації звернутися за візою особисто в консульський відділ.
Війна в Україні:
24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію України.
Станом на 2 квітня 2022 року на кордоні між Мексикою і США різко зріс потік біженців з України.