Якщо при авторизації візи в графі громадянства зазначити "Росія", то після заповнення документа на екрані з'являється відмова українською мовою.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України у росіян виникли складнощі з електронною авторизацією при оформленні віз до Мексики.

Про це повідомляє російський ресурс РИА Новости.

При подачі заявки необхідно, серед іншого, вказувати громадянство.

Якщо в графі громадянства зазначити "Росія", то після заповнення документа на екрані з'являється відмова українською мовою.

"На жаль, змушені повідомити, що Ваш запит на отримання електронної авторизації не може бути оброблений", - йдеться в повідомленні

Далі, також українською мовою, слідують рекомендації звернутися за візою особисто в консульський відділ.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію України.

Станом на 2 квітня 2022 року на кордоні між Мексикою і США різко зріс потік біженців з України.

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