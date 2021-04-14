Президент Фінляндії Саулі Нііністе провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, в якій висловив стурбованість через ситуацію в Україні.
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Про це повідомляє Yle, з посиланням на канцелярію президента Фінляндії.
Глави держав обговорили напружену ситуацію в окупованому Криму і на російсько-українському кордоні.
Президент Фінляндії висловив свою серйозну стурбованість загостренням ситуації, пов'язану з пересуванням російських військ. Фінський лідер заявив про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги.
Путін, як зазначається, розпвів Нііністе про свою розмову з Байденом, що також стосувалась України.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
- В Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії і три з'єднання ВДВ.
- Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України та закликав Москву до деескалації напруження.
Новини України та світу на ранок 14 квітня
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