Фінський лідер заявив про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, в якій висловив стурбованість через ситуацію в Україні.

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Про це повідомляє Yle, з посиланням на канцелярію президента Фінляндії.

Глави держав обговорили напружену ситуацію в окупованому Криму і на російсько-українському кордоні.

Президент Фінляндії висловив свою серйозну стурбованість загостренням ситуації, пов'язану з пересуванням російських військ. Фінський лідер заявив про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги.

Путін, як зазначається, розпвів Нііністе про свою розмову з Байденом, що також стосувалась України.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

В Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії і три з'єднання ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України та закликав Москву до деескалації напруження.

Новини України та світу на ранок 14 квітня

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Автор: Дмитро Захаров