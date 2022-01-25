Кадиров публічно називає себе "піхотинцем Путіна".

У Кремлі відповіли на слова глави Чечні Рамзана Кадирова, який закликав ввести російські війська в Україну, щоб нібито "навести порядок" у сусідній країні.

Відповідь Кремля озвучив Дмитро Пєсков на брифінгу 25 січня, цитує пропагандистське РИА Новости.

"Я хочу нагадати, що основу нашої зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава російської держави. І, на нашу превелику радість, головою російської держави, куди як суб’єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін", - відповів Пєсков.

На запитання, чи розглядають Кадирова на високі федеральні посади, Пєсков відповів, що "як і у будь-якого громадянина, у нього є право висунути кандидатуру на майбутніх виборах".

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Напередодні Кадиров зробив ще одну скандальну заяву, у якій заохочував Кремль піти проти України прямою війною нібито "захищаючи" РФ: "Якби я був президентом, я давно забрав би Україну, направив туди війська, навів би порядок. Якщо божевільні, продажні люди стоять на чолі держави і загрожують нашій безпеці, ми повинні мовчати чи що? Якби в Сирії не зупинили, це перейшло б все до нас, у Росію. Так само і з України все перейде до нас, треба вживати запобіжні заходи".

Кадиров вороже висловлювався щодо українців та України й раніше. Підпорядкований Кремлю глава Чечні стверджував, що він зміг би "приєднати Україну", якби про це попросив сам Путін.

Заяви Кадирова лунають на тлі занепокоєння світової спільноти щодо намірів Москви, яка, зокрема під приводом військових навчань у Білорусі, зосередила довкола України майже 100-тисячне військо.

За останніми даними МО України, можливою датою вторгнення Росії є 20 лютого.

Водночас між РФ, США і НАТО тривають переговори щодо політики Альянсу на умовах Москви – поки безрезультатні для верхівки Кремля. Путін називає "червоними лініями" вступ України до НАТО, бо це, на його думку, загрожує національній безпеці самій Росії.

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