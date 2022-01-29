Крім того Міланович звинуватив прем'єр-міністра Хорватії в тому, що той діє як "український агент", а він сам не є "ворогом України чи другом Росії".

Президент Хорватії Зоран Міланович знову відзначився зухвалою заявою щодо України і порадив вести переговори з бойовиками ОРДЛО.

Як пише 24 канал з посиланням на JutarnjiList, політик переконує, що в Україні прославляють людей, які начебто "під час Другої світової війни вбивали євреїв та поляків". Президент Хорватії порадив Києву продовжувати перемовини із сепаратистами.

"З ними треба розмовляти, а не вступати у конфронтацію з ядерною державою. Хоч би хто їх заохочував, це шарлатани, а їх у Євросоюзі багато", – стверджує Міланович.

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Разом з тим Міланович звинуватив прем'єр-міністра Хорватії Андрія Плінковича в тому, що той діє як "український агент". За його словами, він не є "ворогом України чи другом Росії". Додав, що, мовляв, ніколи не пив каву з послом Росії.

"Пленкович діє як український агент, а я як президент Хорватії. Це величезна різниця. І з росіянами я не дружний", – заявив Міланович.

Скандальні заяви Мілановича: що відомо

25 січня президент Хорватії заявив, що країна відкличе своїх військових з НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну. Він переконував, нібито для України "немає місця в НАТО". Міланович цинічно назвав Революцію Гідності "переворотом", а також сказав, що Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн.

Після цих заяв Зоран Міланович потрапив до бази "Миротворця".

Прем'єр Пленкович вибачився перед Україною за слова президента. Глава уряду пояснив, що в Україні немає хорватських солдатів.

У МЗС України вимагають вибачень від президента Хорватії.