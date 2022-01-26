За словами Пленковича, заява Мілановича про корупцію в Україні – "це не наша позиція".

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича.

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на урядовій сторінці у Twitter.

"З огляду на те, що в Україні наших солдатів немає, а контингент, який перебував у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості",- зазначив Пленкович.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня, президент Хорватії Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО.

Крім того, Міланович зробив кілька скандальних заяв щодо України, згадавши про корупцію, події Революції гідності та прагнення України вступити в НАТО та ЄС.

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"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така – Україна йде на Захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки - кисільні береги. Україна досі залишається однією з найкорумпованіших країн, ЄС нічого Україні не дав", – сказав він.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що вимагають публічного спростування образливих заяв президента Хорватії Зорана Мілановича щодо України.