У разі припинення вогню РФ може ним скористатися: Зеленський розкрив, як цьому запобігти

Щоб російські війська не зайняли території, які нині є kill-зонами, гаранти безпеки мають заводити моніторингові групи і контролювати припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що в разі домовленості про припинення вогню російські загарбники можуть просунутись в Україні вперед на 20 кілометрів, а то й більше. Тому не можна допустити такого просування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на спільній пресконференції із президентом Естонії Аларом Карісом.

"Ідеальне рішення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити – безумовне повне припинення вогню. Це важливо. А потім дипломати нехай роблять те, на що вони вчились… Хай сідають, домовляються. Технічна робота. Окрім технічної роботи, є багато експертів, професійних людей", - зазначив Зеленський.

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Також глава держави визнав, що припинення вогню – це складний процес, бо не можна сьогодні просто про це сказати - і завтра воно запрацює. За його словами, для цього потрібні відповідні воля й рішення.

Як пояснив президент, складність процесу полягає у тому, що вздовж лінії фронту утворились так звані kill-зони, де дрони контролюють усе на відстанях 20, 30, 40 кілометрів.

"І ці kill-зони збільшуються з розвитком дронних технологій. Давайте уявимо собі, що завтра ми сказали: є припинення вогню. І що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо. Якщо не буде у нас гарантерів, моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що kill-зона вже не kill-зона, бо є припинення вогню, і підійде на 20 км. На деяких частинах для України – це великий ризик. Тому ми і кажемо, ніяких умов припинення вогню. Ось гарантери, ті, хто на перемовинах, і вони, будь ласка, заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню", - зазначив президент.

Він сказав, що це має бути перший крок, а далі треба, аби працювали дипломати. На його думку, для досягнення домовленості про припинення вогню необхідно провести зустріч лідерів України, Росії і бажано це робити за участі Європи і США:

"На все це воля України є, а побачимо, чи є така воля у Росії. Поки що вони це не продемонстрували".

Кілзона в Україні

Як повідомляв УНІАН, лінія фронту, що розділяє українські та російські війська, більше не складається лише з вузької смуги окопів та оборонних позицій. Довкола лінії фронту утворилася так звана "зона знищення", глибина якої раніше оцінювалася приблизно в 20 кілометрів, де транспортні засоби більше не можуть ефективно діяти через масове використання дронів. Протяжність цієї зони розширюється, оскільки Україна все частіше використовує дрони середньої дальності, що дозволяє завдавати точні удари глибше на територію ворога.

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