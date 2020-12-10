Ізовітова звернула увагу на те, що згідно з положеннями законопроекту міжнародні експерти фактично матимуть право вирішального голосу в рамках конкурсної комісії з відбору членів ВККС.

Голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Лідія Ізовітова вважає, що запропонований законопроектом №3711 механізм обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів при вирішальній участі представників іноземних держав порушує суверенітет України.

Про це вона сказала під час третього обговорення в рамках національної дискусії "Доступ до правосуддя: реалії та перспективи", передають Українські Новини.

«У нас, адвокатів, постає основне запитання: чи буде судова влада після запропонованих змін – незалежною, а правосуддя – якісним? Адже згідно із законопроектом №3711… з’являється новий суб’єкт – конкурсна комісія, що складається з трьох представників – від Ради суддів України і трьох міжнародних експертів – від міжнародних організацій», - наголосила вона.

Лідія Ізовітова звернула увагу на те, що згідно з положеннями законопроекту міжнародні експерти фактично матимуть право вирішального голосу в рамках конкурсної комісії з відбору членів ВККС.

При цьому Вища рада правосуддя буде зобов’язана призначити обраного комісією кандидата: «Тобто конституційному органу, Вищій раді правосуддя тут відводиться виключно церемоніальна функція, що неприпустимо».

«І про яке народовладдя при формуванні судової влади тут ідеться, де тут ст. 1 і 5 Конституції? Ці статі не лише не застосовують, їх навіть якби не помічають. У нас що тепер, іноземці, міжнародні експерти проголошуються представниками України? Повне народовладдя! А як бути з державним суверенітетом України? Чому ми маємо ділити нашу суверенну державу, нашу народну владу з громадянами інших суверенних країн?», - наголосила голова НААУ.

Заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький також звернув увагу на те, що конкурсна комісія з одного боку наділяється функціями органу державної влади, а з іншого – відповідальність за ці рішення чомусь покладається на ВРП.

«Виникає доволі цікава ситуація, коли рішення ВРП мають бути безальтернативно ухвалені в результаті прийняття рішення цієї конкурсної комісії з формування ВККС... Тобто ВРП бере за це на себе відповідальність», - зазначив він.

Лідія Ізовітова додала, що альтернативний спосіб формування комісії, у разі не призначення до її складу міжнародних експертів, також викликає багато запитань. У вказаному випадку три члени комісії мають бути запропоновані Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

«Більшість у конкурсну комісію з відбору членів ВККС може здобути одна політична сила. Саме та політична сила, від якої призначено уповноваженого с прав людини. Отже одна політична сила може корупційно сформувати судову владу в Україні. І це - ще один ризик у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів», - наголосила вона.

Крім того, викликає питання і процедура звільнення членів ВККС. Рішення про це буде ухвалюватися не тим органом, який призначав члена, а самою ВККС і відповідні рекомендація вона спрямовуватиме ВРП.

«При цьому, в законі не зазначено, що ВРП має однозначно погодитися з такою рекомендацією ВККС чи може заперечити і відхилити її. Це дуже небезпечне явище для нашого суспільства», - переконана Лідія Ізовітова.

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Автор: УНІАН